'Narod ima moć!': Demonstranti u Milanu zahtijevaju oslobađanje preostalih Palestinaca koji su još uvijek u izraelskom pritvoru

Snimci prikazuju demonstrante kako marširaju i mašu palestinskim zastavama dok drže transparente poput 'Narod ima moć' i 'Sloboda za palestinske zatvorenike u izraelskim zatvorima'.

Neki demonstranti se također mogu vidjeti kako drže transparent na kojem piše: 'Svi smo Hannoun', misleći na predsjednika Udruženja Palestinaca u Italiji, Mohammada Hannouna, nakon što je dobio zabranu putovanja zbog 'podsticanja nasilja'.

Naredba koju je izdao milanski policijski komesar, kojom se Hannounu zabranjuje ulazak u grad na godinu dana, zasniva se na izjavama koje je dao tokom propalestinskih demonstracija 18. oktobra, prema izvještajima.

Ured Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA) izvijestio je da je, od oktobra 2025. godine, preko 11.000 Palestinaca još uvijek u izraelskim zatvorima. Otprilike 3.500 osoba trenutno je u administrativnom pritvoru, što znači da su pritvoreni bez optužbe ili suđenja.

Izraelske vlasti su priznale ove brojke, ali tvrde da je administrativni pritvor neophodan za nacionalnu sigurnost i da se može produžavati na neodređeno vrijeme kako bi se spriječile potencijalne prijetnje.