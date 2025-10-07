Dva pripadnika IRGC-a ubijena, trojica ranjena u terorističkom napadu na zapadu Irana

U terorističkom napadu na pripadnike Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) u zapadnoj iranskoj pokrajini Kordestan ubijena su njih dvojica, a trojica ranjena.

U napadu u ponedjeljak, terorista koji pripada "neprijateljskim i kontrarevolucionarnim grupama" napao je bazu IRGC-a ručnom bombom, izvijestio je Ured za javno informiranje pokrajinske divizije Korpusa.

Tačno mjesto napada navedeno je kao okrug Sarv-Abad u jugozapadnom dijelu provincije, a žrtve su identificirane kao Ali-Reza Valizadeh, vjerski službenik i Ayyoub Shiri, pripadnik lokalnih dobrovoljačkih snaga Basij.

Ranjeni su prebačeni u lokalnu bolnicu na liječenje nakon tragedije.

Pokrajinska divizija Korpusa osudila je "nemilosrdne teroriste" koji stoje iza ovog zločina, povezujući počinitelje s "agentima globalne arogancije".

Izrazila je "duboku tugu i žalost" zbog incidenta, istovremeno pozdravljajući žrtve zbog njihovih nesebičnih napora, predanosti i hrabrosti koji su doprinijeli "uzornoj sigurnosti" koja dominira zemljom.

"Šehadet i ranjavanje ovih hrabrih pripadnika IRGC-a još je jedan dokaz ove istine", dodaje se.

Islamska Republika je u više navrata uspostavila veze između terorista koji provode takvo nasilje, posebno u pograničnim iranskim pokrajinama, i stranih obavještajnih službi.

Krajem augusta, snage sigurnosti ubile su najmanje osam terorista odgovornih za raniji napad na pripadnike lokalnih snaga za provođenje zakona u pokrajinama Sistan i Baluchestan na jugoistoku Irana.

U napadu su teroristi ubili pet pripadnika snaga za provođenje zakona, ciljajući dvije policijske patrolne jedinice u okrugu Daman u okrugu Iranshahr dok su snage bile na dužnosti.