Evropa je 'smanjila' svoju ulogu u budućim iranskim nuklearnim pregovorima: FM Araghchi

Abbas Araghchi je dao ove komentare u nedjelju, sedmicu dana nakon završetka takozvanog procesa povratka koji su pokrenule Velika Britanija, Njemačka i Francuska (zajednički poznat kao E3) s ciljem ponovnog uvođenja sankcija UN-a protiv Irana.

Obraćajući se novinarima nakon sastanka s ambasadorima, otpravnicima poslova i šefovima stranih i međunarodnih misija sa sjedištem u glavnom gradu Teheranu, rekao je da evropski trio smatra da je mehanizam brzog vraćanja mjera nova poluga za vršenje pritiska na Iran, ali sada vide da aktiviranje mehanizma nije riješilo nikakve probleme, već je samo učinilo diplomatiju težom i složenijom.

„Diplomatija nikada ne prestaje; ona je uvijek prisutna. Međutim, pitanje je pod kojim uslovima, s kojim strankama i na osnovu koje ravnoteže se nastavlja. Trenutne okolnosti su potpuno drugačije od prošlosti“, dodao je.

„Tri evropske zemlje su očigledno potkopale svoj položaj u diplomatskom procesu i uglavnom su izgubile razlog za vođenje pregovora s njima. U svakom potencijalnom rješenju zasnovanom na dijalogu, uloga Evrope će biti znatno smanjena nego u prošlosti.“

Dana 28. augusta, E3 je aktivirao mehanizam brzog vraćanja mjera, 30-dnevni proces opisan u nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, koji su SAD napustile, kako bi se obnovile sve sankcije Vijeća sigurnosti UN-a protiv Irana.

Teheran je odbacio potez kao nelegitiman, navodeći jednostrano povlačenje SAD-a iz JCPOA-e 2018. godine i odluku evropskog trija da se uskladi s nezakonitim sankcijama umjesto da ispuni svoje obaveze iz JCPOA-e.

Pokušaj Rusije i Kine u zadnji čas, usmjeren na davanje diplomatiji više vremena za rješavanje spora oko iranskog nuklearnog programa, nije uspio osvojiti dovoljno glasova u Vijeću sigurnosti 26. septembra.

Dva dana kasnije, SAD i Evropljani su tvrdili da su rezolucije UN-a protiv Irana i povezane sankcije ponovo uvedene, pozivajući sve države članice UN-a da provedu restriktivne mjere.

UN ponovo uvodi sankcije koje su jednom ukinute prema nuklearnom sporazumu koji je Zapad sabotirao

Vijeće sigurnosti UN-a ponovo uvodi sankcije koje su jednom ukinute prema nuklearnom sporazumu iz 2015. godine, u potezu koji su pokrenule evropske države koje su neosnovano klevetale iranski nuklearni program.

Također u svojim izjavama, Araghchi je rekao da je Iran posljednjih mjeseci vodio indirektne razgovore sa SAD-om, putem poruka i posrednika, isključivo o nuklearnom pitanju.

Dalje je napomenuo da je diplomatija i dalje moguća, pod uslovom da druga strana uđe u dijalog u dobroj vjeri s ciljem osiguranja obostranih interesa obje strane.

U međuvremenu, naglasio je da će iransko Ministarstvo vanjskih poslova nastaviti svoje napore u smjeru diplomatije, dodajući, međutim, da su se „okolnosti promijenile - i nakon nedavne [izraelsko-američke] vojne agresije [protiv Irana] i aktiviranja mehanizma povratka od strane tri evropske zemlje. Kao rezultat toga, budući pregovori ni na koji način neće ličiti na one iz prošlosti.“

Visokog iranskog diplomatu je također pitano o sudbini sporazuma koji su Iran i Međunarodna agencija za atomsku energiju (IAEA) potpisali u egipatskoj prijestolnici Kairu 9. septembra o nastavku saradnje.

Rekao je da trenutno sporazum više ne može služiti kao osnova za saradnju Teherana sa IAEA i da će Iran uskoro objaviti svoju novu odluku o načinu na koji će se saradnja nastaviti sa UN-ovim nadzornim tijelom za atomsku energiju.

Islamska Republika je nastojala postići pravedno i uravnoteženo pregovaračko rješenje za svoje nuklearno pitanje, ali su zapadne zemlje odbacile te napore zbog njihovih pretjeranih i nerazumnih zahtjeva, istakao je.