Houthi: Izrael za genocid u Gazi koristi zapadne bombe koje pokreće arapska nafta

U televizijskom govoru iz jemenskog glavnog grada Sane u četvrtak, Abdul-Malik al-Huti osvrnuo se na tekuće zločine izraelskog režima u Gazi, kao i na nedavna dešavanja u regiji i širom svijeta.

Rekao je da izraelski režim "nastavlja činiti zločin stoljeća u Gazi pred očima svijeta", dodajući da bi "svjedočenje takvim razmjerama genocida i katastrofe uznemirilo svakoga ko ima i trunku ljudske savjesti".

Rekao je da režim iskorištava slabost i ranjivost islamskih zemalja, upozoravajući da su izraelske prijetnje usmjerene na "cijelu islamsku naciju i neće biti ograničene na Palestinu".

Huti su se osvrnuli na nedavni hitni samit održan u Dohi, koji je okupio lidere Arapske lige i Organizacije islamske saradnje (OIC) kao odgovor na eskalaciju izraelske agresije u regiji.

Rekao je da je, iako je organizacija samita bila značajan napor, njegov ishod, kao i u prošlosti, "ograničen na izdavanje izjava bez ikakvih praktičnih akcija".

Ova neaktivnost, rekao je, ohrabrila je Izrael da pokrene verbalne napade čak i protiv posredničkih nacija poput Katara.

Dana 9. septembra, Izrael je ispalio rakete na stambeno područje u Dohi, ciljajući članove Hamasa koji su raspravljali o američkom prijedlogu za prekid vatre. Najviši lideri su preživjeli, ali je pet članova Hamasa i katarski sigurnosni oficir ubijeno.

Kao odgovor, hitni samit islamskih lidera u Dohi osudio je pokušaj atentata i upozorio na njegovu prijetnju regionalnoj stabilnosti. Međutim, uprkos oštrim osudama, samit je završen bez ikakvih konkretnih akcija.

Vođa Ansarullaha doveo je u pitanje zašto islamske nacije ne pružaju finansijsku podršku Palestini uporedivu sa zapadnom vojnom pomoći Ukrajini, pozivajući arapske države da zatvore svoj zračni prostor za Izrael.

Također je pozvao arapske države da uklone palestinske grupe otpora - uključujući Hamasove brigade Al-Qassam i Islamski džihad - sa liste terorističkih organizacija.

Istakao je nedavnu posjetu američkog državnog sekretara Marca Rubia izraelskom premijeru Benjaminu Netanyahuu zidu Burak, kao i otvaranje tunela u blizini Al-Akse, kao jasan dokaz duboke američko-izraelske saradnje i saveza za koji je rekao da naglašava "nemar islamskog ummeta".

Zid Burak je mjesto gdje je Poslanik Muhammed (mir neka je s njim) vezao Burak, krilatu jahaću životinju na kojoj je jahao tokom Noći Miradža.

Poznat Jevrejima kao Zapadni ili Zid plača, Zid Burak je zapadni dio kompleksa džamije Al-Aksa, koji za muslimane predstavlja treće najsvetije mjesto na svijetu. Jevreji to područje nazivaju Brdo hrama, tvrdeći da je to bilo mjesto dva jevrejska hrama u davna vremena.

U ponedjeljak se Rubio pridružio Netanyahuu u posjeti Davidovom gradu - ilegalnom izraelskom naselju koje se nalazi u palestinskom selu Silwan u ilegalno anektiranom al-Kudsu - radi inauguracije "Puta hodočašća" kao arheološkog turističkog mjesta ukorijenjenog u okupaciji, apartheidu i istrebljenju Palestinaca.

Na drugim mjestima u svom govoru, Huti se pozvao na historijske masakre u Sabri i Šatili kako bi argumentirao protiv razoružavanja Hezbollaha, sugerirajući da bi to ostavilo Libanon ranjivim na slične zločine.

"Zločin cionističkog neprijatelja u Sabri i Šatili pokazao je više nego ikad kakve posljedice razoružavanje otpora može imati", izjavio je, braneći oružani otpor kao neophodno sredstvo odvraćanja od genocida.

Masakri u Sabri i Šatili dogodili su se u septembru 1982. godine tokom izraelske invazije na Libanon, gdje su izraelske snage dozvolile falangističkoj miliciji da uđe u palestinske izbjegličke kampove u zapadnom Bejrutu i ubije hiljade nenaoružanih civila tokom dva dana.