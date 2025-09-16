Narod i različiti slojevi Jemena, uključujući medijske stručnjake, profesore, studente i naučnike, stali su u odbranu naroda Gaze.

Nakon što je primio smrtonosne udarce od jemenskih zračnih snaga, raketa i dronova, te nakon zatvaranja važnih luka poput Eilata i ekonomskog bankrota koji je pretrpio kao rezultat bojkota cionističkih brodova u moreuzu Bab al-Mandab, cionistički režim je pokrenuo zračne napade na ljude i civilna područja ne poštujući nijedno međunarodno pravo, ubivši desetine jemenskih civila.

U međuvremenu, jemenski novinari i medijsko osoblje koji su imali međunarodni imunitet bili su meta i ubijeni od strane cionističkog režima.

Prema izvještaju novinara Al-Masirah iz Jemena, prošle srijede, više od 32 novinara je ubijeno u agresiji cionističkog režima, koja se smatra najgnusnijom i najstrašnijom te vrste. U ovom napadu, Izrael je ciljao civilna naselja, historijska mjesta i pojedince bez ikakvog opravdanja. Cijeli svijet je svjedočio kako ovaj neprijatelj ne poštuje nikakvu crvenu liniju i kako ga nikakva granica neće zaustaviti u njegovoj agresiji.

Šehidi koji su se uzdigli iz novina "26. septembar" i "Al-Yaman" su "sjajna grupa s krunom šehadeta, ljudi pera, ljudi bastiona svijetleće riječi". Uzdigli su se dok su bili stacionirani na "Frontu riječi" i stajali su protiv neprijatelja i njegovog "globalnog destruktivnog agresivnog projekta" koji su predvodile SAD sve dok nisu ubijeni.

Jemen se danas oprostio od grupe novinara koji su poginuli u zločinačkom napadu, najvećem napadu na novinarstvo i novinare u Jemenu. Nakon što su se pomolili nad tijelima šehida u džamiji Al-Shaab na Nacionalnom univerzitetu u Sani, glavnom gradu Jemena, održana je sahrana s velikim okupljalištem, a zatim su šehidi ukopani.

Ožalošćeni su, pak, naglasili da bi, da se ovaj masakr novinara dogodio u bilo kojoj drugoj zemlji, reakcije mogle biti potpuno drugačije. Osudili su "dvostruke standarde" međunarodne zajednice, koja na pitanja gleda s dvostrukim standardima i ograničava i proširuje svoj opseg prema interesima najvećih svjetskih kriminalaca, predvođenih Velikim Sotonom i cionističkom rukom. Napomenuli su da ova međunarodna šutnja otkriva prećutno saučesništvo u ovoj krvavoj i zločinačkoj agresiji.

Ova službena i popularna dženaza naglašava važnu ulogu novinara u suprotstavljanju agresiji i pokazuje duboku svijest o opasnosti od "medijskog rata" koji nije ništa manje brutalan od rata na bojnom polju.

Reporterka Al-Masirah u Gazi također je u današnjem izvještaju, dok su se bombardiranja u Gazi intenzivirala, Dua Ruqa, naglasila legendarni otpor stanovnika Pojasa Gaze, pozivajući se na priču o svojoj porodici koja je ostala u gradu Gazi uprkos njenom ličnom preseljenju na jug kako bi izvještavala o događajima. Objasnila je da njena majka, zajedno s hiljadama drugih stanovnika Gaze, odbija napustiti grad i skandira slogan "Smrt umjesto raseljavanja".

U intervjuu za ovu mrežu u programu "Windows", Ruqa je objasnila da cionistička ratna mašinerija nastavlja nasilno bombardirati Pojas Gaze, ostavljajući za sobom široko rasprostranjeno razaranje i sve veći broj šehida i nestalih osoba. Opisala je situaciju na terenu kao vrlo tešku i naglasila da zbog prisustva nestalih osoba ispod ruševina, broj šehida nije siguran.

Napomenuo je da je neprijateljski režim intenzivirao svoje vojne operacije u gradu Gazi, što je dovelo do svakodnevnog povećanja broja šehida. Samo u ranim jutarnjim satima danas, broj poginulih dostigao je 41, od kojih je 37 bilo samo u gradu Gazi. Ovaj broj će vjerovatno rasti jer timovi civilne zaštite nastavljaju potragu za nestalima ispod ruševina uništenih kuća.

Dopisnica Al-Masiraha napomenula je da su Palestinci u Gazi, ne oslanjajući se ni na jednu vanjsku stranu, pokazali neviđen otpor.

Nakon što su vidjeli rezultate arapskih samita, koji im nisu dali ništa osim konstruktivnih izjava, više se ni na šta ne oslanjaju. Objasnila je da se narod Gaze „ne oslanja ni na šta - ni na arapske samite, ni na šta drugo“. Umjesto toga, oslanjaju se samo na Boga i drže se svoje zemlje.

Dopisnica u Gazi zaključila je svoje izlaganje navodeći da su narod Pojasa Gaze uzor izdržljivosti i upornosti suočen s „najbrutalnijom mašinom za ubijanje u historiji“ i da se suočava sa svim vrstama patnje, od bombardovanja, razaranja i gladi, s neusporedivim otporom.

Uprkos brutalnom bombardovanju Jemena od strane cionističkog režima koje se nastavlja protiv Jemena, jemenski novinari, kao i drugi dijelovi Jemena i vlada u Sani, nastavljaju braniti narod Gaze sve dok se ne završe izraelski napadi na potlačeni i snažni narod Gaze.