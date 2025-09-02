  1. Home
Saopštenje Al-Alama nakon ubistva snimatelja u Gazi

2 septembar 2025 - 22:47
News ID: 1722927
ABNA24: Novinska mreža Al-Alam sa žaljenjem je objavila vijest o smrti svog snimatelja, "Rismija Jihada Salema", u Pojasu Gaze. Bio je meta i ubijen od strane cionističkih okupacionih snaga dok je obavljao svoju profesionalnu dužnost. Ovaj incident se smatra dijelom planiranih napada na novinare i medije u Gazi.

Al-Alam News Network s najvećim žaljenjem i tugom objavljuje vijest o šehadetu našeg kolege "Rashimija Jihada Salema", snimatelja koji je obavljao svoju profesionalnu dužnost izvještavajući o događajima u Pojasu Gaze, navodi mreža.

"Danas je poginuo kao meta napada cionističkih okupacijskih snaga u sklopu genocidnog rata cionističkog režima protiv bespomoćnog palestinskog naroda".

Al-Alam News Network naglašava da šehadet kolege nije bio izolirani incident, već dio planiranog napada okupatora na novinare i medijske profesionalce u Gazi kako bi se ušutkao glas istine i prikrili brutalni zločini od samog početka genocidnog napada.

Od početka genocidne agresije na Gazu, desetine novinara i fotografa su ubijene, a desetine medijskih ureda su uništene, što je jasno kršenje međunarodnih i humanitarnih zakona, uključujući Ženevsku konvenciju koja štiti novinare u ratnim zonama.

"Mi u Al-Alam mreži obećavamo ovom šehidu i svim šehidima da ćemo raditi na razotkrivanju zločina okupatora i pozivamo međunarodnu zajednicu i pravne organizacije da osude ove zločine i kazne njihove počinitelje. Izražavamo saučešće porodici ovog šehida i palestinskoj medijskoj porodici i molimo Boga da mu se smiluje i podari njegovoj porodici strpljenja".

