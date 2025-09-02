Saopštenje Al-Alama nakon ubistva snimatelja u Gazi

Al-Alam News Network s najvećim žaljenjem i tugom objavljuje vijest o šehadetu našeg kolege "Rashimija Jihada Salema", snimatelja koji je obavljao svoju profesionalnu dužnost izvještavajući o događajima u Pojasu Gaze, navodi mreža.

"Danas je poginuo kao meta napada cionističkih okupacijskih snaga u sklopu genocidnog rata cionističkog režima protiv bespomoćnog palestinskog naroda".

Al-Alam News Network naglašava da šehadet kolege nije bio izolirani incident, već dio planiranog napada okupatora na novinare i medijske profesionalce u Gazi kako bi se ušutkao glas istine i prikrili brutalni zločini od samog početka genocidnog napada.

Od početka genocidne agresije na Gazu, desetine novinara i fotografa su ubijene, a desetine medijskih ureda su uništene, što je jasno kršenje međunarodnih i humanitarnih zakona, uključujući Ženevsku konvenciju koja štiti novinare u ratnim zonama.

"Mi u Al-Alam mreži obećavamo ovom šehidu i svim šehidima da ćemo raditi na razotkrivanju zločina okupatora i pozivamo međunarodnu zajednicu i pravne organizacije da osude ove zločine i kazne njihove počinitelje. Izražavamo saučešće porodici ovog šehida i palestinskoj medijskoj porodici i molimo Boga da mu se smiluje i podari njegovoj porodici strpljenja".