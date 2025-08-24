Ajetullah Hamenei: Jedinstvo između naroda, zvaničnika i Oružanih snaga nikada ne smije biti potkopano

Govoreći na ceremoniji žalosti povodom godišnjice šehadeta imama Reze, a.s, u Teheranu u nedjelju, vođa je rekao hiljadama ljudi iz različitih sfera života da se „nepobjedivi štit solidarnosti između naroda, zvaničnika i Oružanih snaga nikada ne smije potkopati“.

Ajetullah Hamenei je rekao da je iranska nacija čvrsto stajala protiv uvredljivog zahtjeva Sjedinjenih Država da se preda i da će nastaviti snažno pružati otpor.

Napomenuo je da neprijatelji, shvativši kroz svoje vojne poraze da se Iran ne može prisiliti na poslušnost ratom, sada teže cilju slabljenja zemlje kroz neslogu.

Svi Iranci, uključujući intelektualce i medijske ličnosti, moraju čuvati jedinstvo postignuto nakon rata i podržati javne službenike, posebno "vrijednog i neumornog predsjednika", rekao je lider islamske revolucije Irana.

Kao odgovor na pitanje o uzroku američkog neprijateljstva prema Iranu, ajetullah Hamenei je rekao da problem nadilazi jednostavna objašnjenja i da traje više od četiri decenije pod uzastopnim američkim administracijama.

Napomenuo je da je Washington dugo prikrivao svoje neprijateljstvo pod izgovorima kao što su terorizam, ljudska prava, ženska pitanja ili demokratija, ali da je sadašnji američki predsjednik otvoreno otkrio pravi razlog.

„Rekao je da je američki sukob s Iranom zato što žele da Iran bude poslušan Americi“, izjavio je lider, pojašnjavajući da je parafrazirao izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Iranski lider je naglasio da je ovo očekivanje uvreda za iransku naciju s njenom dugom historijom, čašću i dostignućima.

„Amerika želi da Iran bude pod njenom komandom, a iranska nacija je duboko uvrijeđena takvim zahtjevom i čvrsto će se suprotstaviti onima koji ga podržavaju“, rekao je.

Također je kritizirao one koji kažu da bi direktni pregovori s Washingtonom mogli riješiti probleme zemlje, rekavši da su takvi stavovi površni.

Također je podsjetio da su se nakon nedavnog napada na Iran 13. juna, određeni krugovi povezani sa SAD-om sastali već sljedećeg dana u jednoj evropskoj prijestolnici kako bi razgovarali o vladi "postislamske republike".

Rekao je da su bili toliko uvjereni da će napad destabilizirati Iran i okrenuti narod protiv sistema da su čak otišli toliko daleko da su imenovali potencijalnog monarha.

"Među tom grupom budala koje su planirale zamjenu za Islamsku Republiku sjedio je i jedan Iranac - sram ga bilo", primijetio je iranski lider.

Naglasio je da je iranski narod, stojeći uz Oružane snage, vladu i sistem, zadao snažan udarac takvim shemama svojom otpornošću.

Obraćajući se izraelskom režimu, ajetullah Hamenei je osudio njegove kontinuirane zločine u Gazi, opisujući masovno izgladnjivanje i ubijanje djece kao "neviđeno u historiji".

Na drugim mjestima u svom govoru, rekao je da su verbalne osude zapadnih vlada nedovoljne i pozvao na konkretne korake za prekid svih oblika podrške Izraelu. Također je pohvalio postupke jemenskog naroda u suočavanju s Izraelom kao "ispravan" odgovor i potvrdio spremnost Irana da poduzme sve moguće mjere u znak podrške tom pitanju.

"Nadamo se da će Svemogući Bog blagosloviti pokret iranske nacije i tražitelja istine širom svijeta i iskorijeniti ovaj zloćudni rak", rekao je.