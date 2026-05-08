Amerika povećava pritisak na Irak/Suzbijanje otpora; Al-Zaidijev glavni prioritet

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), od prvih sati nakon što je Ali Al-Zaidi dobio zadatak da formira novu iračku vladu, znakovi su ukazivali na to da Amerika ovaj politički razvoj vidi kao priliku za preuređenje ravnoteže snaga u Bagdadu; promjenu koja bi bila u skladu s Washingtonovim sigurnosnim i političkim prioritetima u poslijeratnoj regionalnoj fazi.

Prema libanskim novinama Al-Akhbar, brzi poziv američkog ministra odbrane Petea Hegsetta Al-Zaidiju, čestitka Donalda Trumpa i njegov službeni poziv kandidatu za iračkog premijera da posjeti Washington, posmatrači su vidjeli kao početak nove faze organiziranog američkog pritiska na Bagdad.

Posljednjih dana, Sjedinjene Države su pojačale pritisak na buduću iračku vladu putem različitih kanala, od sigurnosnih upozorenja američkim građanima o putovanjima u Irak do nametanja sankcija pojedincima i kompanijama povezanim s grupama otpora, određivanja finansijskih nagrada za pružanje informacija o komandantima osovina otpora, pa čak i predlaganja uslova za smanjenje državnog budžeta naoružanih grupa i sprječavanje isplate plata njihovim pridruženim snagama, uslova koji su praćeni obećanjem da će se nastaviti američka finansijska i sigurnosna podrška Bagdadu.

Čini se da je Washington zaključio da direktna vojna konfrontacija s grupama otpora u Iraku više nije efikasna; posebno nakon više od 600 napada ovih grupa na američke interese u Iraku i inostranstvu od početka američko-izraelskog rata protiv Irana. Shodno tome, Sjedinjene Države sada provode višeslojnu strategiju protiv ovih grupa; strategija koja se fokusira na slabljenje političkog i finansijskog utjecaja otpora u iračkoj vladinoj strukturi.

Washington nastoji obuzdati utjecaj otpora u iračkoj vladi

U tom kontekstu, američki zvaničnici su posljednjih sedmica, u neviđenom tonu, pozvali na povlačenje grupa otpora iz vladinih institucija i prestanak njihovog finansiranja iz iračkog budžeta. Washington smatra da je kontinuirano preklapanje između vlade i grupa otpora najvažnija prepreka formiranju novih odnosa između Sjedinjenih Država i Bagdada.

Ovi pritisci su također praćeni kaznenim mjerama protiv zapovjednika grupa otpora. Najnoviji slučaj bio je uspostavljanje nagrade od 10 miliona dolara za informacije o šeiku Akramu Al-Kaabiju, generalnom sekretaru pokreta Nujaba; Ova akcija uslijedila je nakon sličnih sankcija i ograničenja protiv ličnosti iz Kata'ib Hezbollaha, Kata'ib Sayyida al-Shuhade i pokreta Ansarullah, a ove akcije, prema analitičarima, dio su šireg političkog, sigurnosnog i psihološkog pritiska na osovinu otpora u Iraku.

Nasuprot tome, krugovi bliski grupama otpora smatraju da cilj Washingtona nije samo kontrola oružja tih grupa, već da Sjedinjene Države pokušavaju obnoviti strukturu moći u Iraku na takav način da se snage otpora u ovoj zemlji postepeno transformišu iz političkog partnera u sigurnosni i politički teret.

U intervjuu za novine Al-Akhbar, irački politički istraživač Muhammad Alwan naglasio je da američka vlada vidi imenovanje Al-Zaidija kao priliku za redefiniranje pravila angažmana s grupama otpora, jer vjeruje da su trenutni regionalni uslovi pružili mogućnost primjene većeg pritiska nego u prošlosti.

Prema njegovim riječima, Washington je prešao s politike obuzdavanja na pokušaj razbijanja političkog i finansijskog utjecaja otpora u iračkoj vladi, jer je shvatio da je direktna vojna konfrontacija skupa i nepredvidiva. Alwan također smatra da poseban fokus na Akrama Al-Kaabija nije samo iz sigurnosnih razloga, već i zbog njegovih snažnih stavova protiv bilo kakvih pregovora o oružju otpora.

On naglašava da diskusija o razoružavanju grupa otpora ostaje nedostižna, jer ove grupe vide svoje oružje kao dio regionalne jednačine vezane za Iran, Liban i Palestinu, a ne samo kao unutrašnje iračko pitanje.

Grupe otpora su zabrinute zbog misije nove iračke vlade.

U međuvremenu, neke od struja bliskih otporu su također skeptične prema samom Aliju Al-Zaidiju. Ove struje vjeruju da brza američka podrška njemu neće biti bez cijene i da će Al-Zaidijeva glavna misija vjerovatno biti ponovno prilagođavanje odnosa između iračke vlade i grupa otpora u okviru zahtjeva Washingtona.

Međutim, grupe otpora do sada nisu pokazale sklonost da se upuste u direktnu konfrontaciju sa al-Zaidijem, posebno jer on još nije zauzeo javno neprijateljski stav prema ovim grupama i pokušao je usvojiti uravnotežen pristup u svojim govorima, uključujući naglašavanje posredničke uloge Bagdada između Teherana i Washingtona i izbjegavanje direktnog učešća u slučaju oružja grupa.

Jedan od komandanata grupa otpora upozorio je u intervjuu za novine Al-Akhbar da će svaka akcija protiv otpora biti dočekana sa "oštrim odgovorom". Naglasio je da oružje otpora neće biti predmet pregovora sve dok traje američka okupacija i izraelska agresija na narode regije.

Prema ovom zvaničniku, američki plan za slabljenje ili eliminaciju grupa otpora suočava se sa složenom realnošću, jer ovi pokreti imaju politički utjecaj, narodnu bazu i široko prisustvo u iračkom parlamentu, vladi i društvu, a njihova eliminacija zahtijeva teške interne sporazume koji još ne pokazuju nikakve znakove realizacije.

Slučaj otpora; Najvažniji izazov za buduću iračku vladu

Istovremeno, koordinacijski okvir šiitskih stranaka u Iraku također se bori sa svojim vlastitim internim razlikama.

U tom kontekstu, Hussein Al-Shihani, vođa pokreta Sadiqoon povezanog s pokretom Asaib Ahl Al-Haq, naglasio je političko pravo ovih pokreta da učestvuju u budućoj vladi i rekao da snage koje imaju narodnu i parlamentarnu podršku ne mogu biti uklonjene iz jednačine moći.

Ali Nahir, član Komisije za sigurnost i odbranu iračkog parlamenta, također smatra da Bagdadu treba uravnotežena politika prema Sjedinjenim Državama i da se slučaj grupa otpora ne bi trebao rješavati logikom vanjskih naredbi i pritiska, jer je ovo pitanje vezano za složene političke i sigurnosne ravnoteže Iraka.

Naglašava da Al-Zaidi razumije osjetljivost trenutne situacije i pokušava da održi otvorene kanale dijaloga sa svim stranama, od Sjedinjenih Država do grupa otpora, kako Irak ne bi ušao u novu fazu unutrašnjih napetosti ili regionalnog sukoba.