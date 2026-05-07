  1. Home
  2. usluga
  3. Bliski Istok

Irak na rubu ekonomskog šoka nakon rata protiv Irana/Trgovina i prihodi od nafte pod pritiskom

7 maj 2026 - 19:16
News ID: 1811185
Irak na rubu ekonomskog šoka nakon rata protiv Irana/Trgovina i prihodi od nafte pod pritiskom

ABNA24: Kontinuirana pomorska ograničenja protiv Irana i pojačani pritisci u Hormuškom moreuzu suočili su iračku ekonomiju sa rastućom krizom.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uz naglasak američkog predsjednika Donalda Trumpa na nastavku pomorske blokade Irana, posljedice ove odluke direktno su utjecale na Irak; zemlju koja je uveliko ovisna o morskim rutama Perzijskog zaljeva i Hormuškog moreuza.

Prema izvještaju novina Al-Arabi Al-Jadeed, Irak je dnevno izvozio više od tri miliona barela nafte kroz svoje južne luke, od kojih većina prolazi kroz Hormuški moreuz.

Zemlja također uvozi robu u vrijednosti od 50-70 milijardi dolara godišnje, od čega veliki dio dolazi ovom rutom, što svako ograničenje pomorskog prometa čini faktorom koji istovremeno vrši pritisak na irački izvoz i uvoz.

Sa sve većim ograničenjima kretanja brodova i rastućim troškovima transporta i osiguranja, pritisak na protok nafte i robe se povećao; i to u zemlji koja se oslanja na ovu rutu za više od 70 posto svoje vanjske trgovine i nema efikasnu alternativu u kratkom roku.

Ova situacija se javlja u vrijeme kada se Irak suočava s finansijskim poteškoćama, a nova vlada zemlje također će preuzeti složen ekonomski dosije; pitanje koje je stvorilo sve veće izazove u oblasti upravljanja prihodima i održavanja stabilnosti tržišta, u kontekstu intenziviranja regionalnih ograničenja u trgovini i energetici.

Pokušaji stvaranja ograničenih alternativa

"Mozar Muhammad Saleh", finansijski savjetnik iračkog premijera, objavio je da Trumpove nedavne izjave o nastavku pomorske blokade Irana i njenom mogućem produženju imaju direktne i indirektne posljedice po iračku ekonomiju, jer je zemlja geografski i komercijalno ovisna o istim vitalnim rutama u Hormuškom moreuzu.

Dodao je: Irak izvozi više od tri miliona barela nafte dnevno iz svojih južnih luka, a prihodi od nafte čine oko 90 posto prihoda iračke vlade; stoga, svaki poremećaj u pomorskom saobraćaju ili intenziviranje ograničenja direktno vrši pritisak na prihode i trgovinu zemlje.

Saleh je naglasio da irački izvoz nafte putem alternativnih ruta ne zadovoljava finansijske potrebe zemlje.

U intervjuu za novine Al-Arabi Al-Jadeed, objasnio je da su troškovi transporta i osiguranja u nekim slučajevima porasli i do 200 posto, a sporo kretanje brodova također je povećalo troškove uvoza i lanca snabdijevanja; problem koji nije ograničen samo na izvoz nafte.

Dodao je: "Iračka vlada radi u okviru planova za vanredne situacije kako bi stvorila ograničene alternative, uključujući aktiviranje naftovoda Kirkuk-Ceyhan s početnim kapacitetom od 300.000 barela dnevno, kao i kopneni transport nafte preko sirijske teritorije."

Međutim, upozorio je da bi nastavak ovih uslova mogao uzrokovati Iraku gubitke između 3,5 i 4 milijarde dolara mjesečno, problem koji zahtijeva pažljivo upravljanje resursima, ubrzanje diverzifikacije ekonomije i smanjenje ovisnosti o osjetljivim pomorskim rutama.

Nova vlada se suočava s teškim testom

"Bassem Naghimesh", bivši član Komisije za energetiku iračkog parlamenta, također je rekao da se zemlja nalazi na rubu ekonomske i političke prekretnice, posebno s obzirom na to da je Ali al-Zaidi zadužen za formiranje nove vlade i nastavak regionalnih tenzija i pomorske blokade Irana.

Objasnio je da će se buduća iračka vlada od samog početka suočiti sa složenim testom, jer mora upravljati teškim ekonomskim dosijeom, dok Irak ovisi o Hormuškom tjesnacu za izvoz nafte i vanjsku trgovinu.

Naghimesh je dodao: „Smanjenje brodskog prometa i povećanje troškova transporta i osiguranja imali su utjecaj na javne prihode i domaće tržište u Iraku, na način da su cijene robe porasle, a dolazak nekih pošiljki je odgođen.“

Prema njegovim riječima, ova situacija pogoršava pritisak na egzistenciju iračkog naroda u trenutnoj osjetljivoj finansijskoj situaciji.

Naglasio je da nova iračka vlada mora poduzeti hitne mjere za upravljanje krizom od samog početka, uključujući kontrolu troškova, osiguranje tokova prihoda i pokušaj stvaranja stabilnijih ruta za izvoz i regionalnu trgovinu.

Bivši član Komisije za energetiku iračkog parlamenta također je rekao: „Iraku je potrebna dugoročna strategija koja ide dalje od privremenih rješenja; strategija koja smanjuje ovisnost zemlje o osjetljivim pomorskim rutama i čini ekonomiju otpornom na vanjske šokove.“

Direktni ekonomski gubici

Ekonomski stručnjak Karim Al-Helou također je najavio da su kontinuirana iranska pomorska blokada i poremećaj brodskog saobraćaja u Hormuškom moreuzu doveli do direktnih gubitaka za iračku ekonomiju; gubici koji nisu ograničeni samo na izvoz nafte, već uključuju i trgovinu i lanac snabdijevanja.

Objasnio je da Irak veliki dio svog pomorskog uvoza iz Evrope, Latinske Amerike, Kine i Indije obavlja ovom rutom, a svako usporavanje pomorskog saobraćaja znači kašnjenja u dolasku pošiljki i povećane troškove; problem koji brzo utiče na iračko domaće tržište.

Al-Helou je dodao: Gubici nisu ograničeni samo na smanjenje ili kašnjenje obima uvoza, već je i povećanje troškova transporta i osiguranja - koji su se u nekim slučajevima udvostručili - uzrokovalo porast cijena robe, posebno osnovnih dobara, te daljnji pritisak na kupovnu moć iračkog naroda.

Upozorio je da bi nastavak ove situacije mogao dovesti do nestašice nekih dobara i nestabilnosti na iračkom tržištu.

Ekonomski stručnjak je naglasio da iako se čini da globalni porast cijena nafte koristi Iraku, ovi prihodi nisu značajni.

Prema njegovim riječima, Irak se sada suočava s teškom jednačinom između rastućih prihoda od nafte i pritisaka na egzistenciju.

Al-Helou je zaključio: Rješavanje ovih izazova zahtijeva hitne mjere za smanjenje ovisnosti o osjetljivim pomorskim rutama, aktiviranje alternativnih izvoznih i transportnih ruta, jačanje regionalne saradnje i provedbu fleksibilnih ekonomskih politika za suzbijanje inflacije i održavanje stabilnosti tržišta; također će biti potrebno diverzificirati iračku ekonomiju kako bi se smanjio utjecaj vanjskih šokova u budućnosti.

Tags

Your Comment

You are replying to: .
captcha