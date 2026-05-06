Vrhovno islamsko vijeće Iraka objavilo je da će šiitima biti dodijeljeno 13 ministarstava

Ali al-Dafai, glasnogovornik Vrhovnog islamskog vijeća Iraka, rekao je za Rudaw: "S obzirom na to da šiitski koordinacijski okvir ima 189 mjesta, dobit će 13 ministarstava. Međutim, suniti, sa 76 mjesta, dobit će pet ili šest ministarstava, a Kurdi će imati četiri ministarske pozicije, a manjine će imati jednu ministarsku poziciju.
Vrhovno islamsko vijeće Iraka objavilo je da nedavni pregovori ukazuju na to da će ministarstva vanjskih poslova, obnove i stanovanja, pravde i okoliša pripasti Kurdima, ali još nije sve finalizirano.
Prethodno je Haider al-Assadi, član koalicije Al-Azm, objavio da je sunitska kvota u vladi 6 ministarskih pozicija. Kvota koalicije Al-Azm je jedno glavno ministarstvo i jedno od ministarstava kao što su trgovina, planiranje, industrija i kultura.
Rekao je da je raspodjela pozicija sljedeća:
- Koalicija Al-Azm: mjesto zamjenika premijera i dva ministarstva, jedno od njih može biti Ministarstvo planiranja.
- Stranka napretka: Ministarstvo industrije.
- Koalicija Al-Hasaam i Al-Jamahir: Ministarstvo odbrane.
- Koalicija Al-Sayadah: Ministarstvo trgovine.
