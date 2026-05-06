Vrhovno islamsko vijeće Iraka objavilo je da će šiitima biti dodijeljeno 13 ministarstava

Ali al-Dafai, glasnogovornik Vrhovnog islamskog vijeća Iraka, rekao je za Rudaw: "S obzirom na to da šiitski koordinacijski okvir ima 189 mjesta, dobit će 13 ministarstava. Međutim, suniti, sa 76 mjesta, dobit će pet ili šest ministarstava, a Kurdi će imati četiri ministarske pozicije, a manjine će imati jednu ministarsku poziciju.

Vrhovno islamsko vijeće Iraka objavilo je da nedavni pregovori ukazuju na to da će ministarstva vanjskih poslova, obnove i stanovanja, pravde i okoliša pripasti Kurdima, ali još nije sve finalizirano.

Prethodno je Haider al-Assadi, član koalicije Al-Azm, objavio da je sunitska kvota u vladi 6 ministarskih pozicija. Kvota koalicije Al-Azm je jedno glavno ministarstvo i jedno od ministarstava kao što su trgovina, planiranje, industrija i kultura.

Rekao je da je raspodjela pozicija sljedeća:

- Koalicija Al-Azm: mjesto zamjenika premijera i dva ministarstva, jedno od njih može biti Ministarstvo planiranja.

- Stranka napretka: Ministarstvo industrije.

- Koalicija Al-Hasaam i Al-Jamahir: Ministarstvo odbrane.

- Koalicija Al-Sayadah: Ministarstvo trgovine.

