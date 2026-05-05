Trumpova popularnost opada među mlađom generacijom u Americi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), mnoge ankete pokazuju da značajan dio mladih Amerikanaca koji su ranije podržavali Donalda Trumpa postepeno se distancira od njega. Na ovu promjenu stava utjecalo je sve veće razočaranje neispunjenim obećanjima, ekonomski pritisci i nezadovoljstvo njegovim stilom upravljanja.

Prema izvještaju Al Jazeere, Steven Greenhouse, u analitičkom članku u listu Guardian, ukazuje na pad entuzijazma koji su republikanci izazvali za Trumpa među mladim američkim biračima na izborima 2024. godine. Mnogi od ovih mladih ljudi bili su privučeni njegovim velikim obećanjima, poput izgradnje najveće ekonomije u historiji.

Ali ovaj val podrške nije dugo trajao. Trumpova popularnost među Amerikancima starosti od 18 do 29 godina naglo je pala, sa 48 posto početkom 2025. na oko 25 do 33 posto u posljednjih nekoliko mjeseci. Greenhouse pripisuje ovaj pad rastućem jazu između slogana Trumpove kampanje i političke realnosti Amerike.

Inflacija i nezaposlenost

U središtu ove promjene je ekonomija. Prema Greenhouseu, inflacija ostaje najvažnija briga za mlade Amerikance, ali mnogi vjeruju da Trump nije dao prioritet kupovnoj moći, već se umjesto toga fokusirao na kontroverzne politike poput trgovinskih tarifa i rata protiv Irana.

Prema ovom autoru, Trumpove politike su podstakle rast cijena u Sjedinjenim Državama. 78 posto Amerikanaca mlađih od 30 godina nezadovoljno je načinom na koji se Trump nosio s inflacijom; Statistika koja pokazuje dubinu nezadovoljstva među ovom grupom.

Osim toga, mladi Amerikanci se suočavaju s ozbiljnim poteškoćama u pronalaženju posla. Rast zaposlenosti u Sjedinjenim Državama je usporen, a mnogi tražioci posla u zemlji žale se da su poslali stotine prijava za posao, a nisu dobili odgovor.

Greenhouse ukazuje na izvještaj u New York Timesu koji je ovo opisao kao najgore proljeće za nove diplomce od vrhunca pandemije koronavirusa, što ukazuje na slabo tržište rada u Sjedinjenim Državama. Također, proces stvaranja radnih mjesta pod Trumpovom administracijom bio je sporiji nego pod prethodnom administracijom u Sjedinjenim Državama, a proizvodni sektor zemlje također se suočio sa smanjenjem mogućnosti za zapošljavanje.

Ovi izazovi su pogoršani kontinuiranim porastom troškova stanovanja, zdravstvene zaštite i obrazovanja u Sjedinjenim Državama. Uprkos Trumpovom obećanju da će fakultetsko obrazovanje učiniti pristupačnim u ovoj zemlji, školarine su porasle - posebno na privatnim univerzitetima - a planovi za smanjenje studentske pomoći mogli bi na kraju naštetiti studentima s niskim primanjima. Troškovi zdravstvene zaštite također rastu, a neke politike mogle bi dovesti do toga da milioni Amerikanaca izgube zdravstveno osiguranje.

Politički i kulturni faktori

Pored ekonomskih pitanja, politički i kulturni faktori također igraju ulogu u padu podrške Trumpu među mladim Amerikancima. Greenhouse piše da su mnogi mladi Amerikanci nezadovoljni Trumpovim autoritarnim tendencijama i stalnim haosom; problem koji je pojačao osjećaj nestabilnosti zbog kontroverznih politika i izjava američkog predsjednika.

Ova zabrinutost se odražava i na cjelokupni pogled mladih Amerikanaca, pri čemu samo 13% njih vjeruje da se zemlja kreće u pravom smjeru.

Zabrinutost zbog budućnosti radnih mjesta također se povećala s rastom umjetne inteligencije. Mnogi mladi Amerikanci su zabrinuti zbog gubitka posla kao rezultat ovih dešavanja, dok smatraju da Trumpova administracija nije ozbiljno odgovorila na ove zabrinutosti i da se više fokusirala na podršku širenju tehnoloških kompanija.

Na kraju, autor zaključuje da bi ovaj trend mogao imati važne političke implikacije, jer pad podrške mladih Trumpu može pružiti novu priliku demokratama na predstojećim izborima.