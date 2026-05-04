Ajetullah sejjid Mohammad Ali Alemi Balkhabi; učenjak koji je spriječio šiitsko-sunitski rat u sjevernom Afganistanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), ajetullah sejjid Mohammad Ali Alemi Balkhabi je poznati učenjak i šiitski vođa u sjevernom Afganistanu. Rođen je u okrugu Balkhab 1923. godine, a preminuo je u Kabulu 1400. godine.

Kada se spomene džihad afganistanskog naroda i šiitski ustanak, svi pričaju o ajetullahu Alemiju Balkhabiju, koji uživa posebnu popularnost među šiitima i sunitima u sjevernom Afganistanu. Alemi Balkhabi se vratio u Afganistan nakon što je završio teološku školu u Qomu i Najafu i počeo predavati vjerske nauke u Balkhabu.

Aktivnost ajetullaha Alemija u Balkhabu dogodila se upravo u vrijeme kada je u Afganistanu bila komunistička vlada, marioneta bivšeg Sovjetskog Saveza; vlada koja je ignorirala vjerske vrijednosti i potiskivala učenjake i studente.

Predavanje u školi "Alamiya" u Balkhabu

Ajetullah Alemi Balkhabi je počeo predavati i obučavati studente u školi "Alamiya", koji je njegov otac osnovao u Balkhabu, po povratku sa studijskog putovanja iz Najafa u Iraku, a ovi studenti su, nakon što su naučili vjerske nauke, počeli raditi kao misionari u raznim regijama sjevernog Afganistana.

Bio je vješt u predmetima seminarskih nauka, uključujući: sintaksu, gramatiku, retoriku, logiku, jurisprudenciju, principe i filozofiju, te je sve ove nauke predavao.

U ekskluzivnom intervjuu s novinarom ABNA-e, hudžetul-islam Morteza Alamzadeh Motahari prepričao je društveni i politički život ajetullaha Alemija Balkhabija.

G. Alamzadeh Motahari, njegov nećak, izjavio je da je ajetullah Alemi Balkhabi tajno podučavao studente u toj vjreskoj školi do 1979. godine, te da je uz podučavanje pokušavao i rješavati probleme ljudi.

Protivljenje stranačkoj pripadnosti

U vrijeme kada su stranke bile u međusobnom sukobu, Alemi Balkhabi, na osnovu autentične islamske misli, smatrao je stranačku pripadnost suprotnom vjerskim učenjima i rekao je da treba stvoriti organizaciju kako bi se mudžahedini mogli međusobno koordinirati protiv neprijatelja; ali ako je politička stranka i aktivnosti stranačkih organizacija usmjerene na sprječavanje drugih ljudi od džihada i rata, to je protiv islama.

Mišljenje ajetullaha Alemija bilo je da se mudžahedini trebaju ujediniti protiv neprijatelja i bivše komunističke vlade Afganistana i da njihova borba treba biti koherentna kako ne bi doživjeli poraz pred neprijateljem.

Alamzada Motahari je nastavio tvrditi da su zbog nedostatka pažnje prema planovima ovog istaknutog šiitskog učenjaka, u Afganistanu izbili frakcijski ratovi i da su stotine ljudi poginule u šiitskim područjima; dok da su se slijedile nepristrasne riječi Alemija Balkhabija, bezbrojne krvi ne bi bile nepravedno prolivene.

Sprječavanje šiitsko-sunitskog rata u sjevernom Afganistanu

Pored vođenja džihada i obuke studenata, ajetullah Alemi Balkhabi uživao je posebnu popularnost među šiitima i sunitima u provinciji Sar-e-Pul, a ljudi su ga vidjeli kao podršku, te je uvijek pokušavao saslušati riječi i probleme ljudi i pronaći rješenja.

Godine 1981., Alemi Balkhabi spriječio je potpuni šiitsko-sunitski rat na sjeveru Afganistana, uključujući Sar-e-Pul, Samangan i Baghlan. Motahari prenosi sljedeće: Godine 1981., kada su šiitski gerilci ušli u regiju Sancharak (grad u provinciji Sar-e-Pul), donekle su se radikalizirali, a ta radikalizacija podstakla je Uzbeke (sunite). Oko šest hiljada Uzbeka iz šest provincija Faryab, Badghis, Balkh, Jawzjan, Samangan i Baghlan mobiliziralo se za borbu protiv šiita. Propaganda koja se u to vrijeme širila protiv ajetullaha Alemija Balkhabija uzrokovala je da ga ne prihvate kao reformatora; ali nakon nekog vremena Uzbeci su shvatili lošu propagandu protiv njega i prihvatanjem njegovog mirovnog prijedloga i primjenom rješenja koje je predstavio kako bi spriječio rat, spriječen je potpuni rat.

Alamzadeh Motahari spomenuo je kontekst još jednog šiitsko-sunitskog rata u gradu Darasuf u provinciji Samangan, koji je također spriječen zahvaljujući naporima ajatolaha Alemija Balkhabija.

On je ispričao: „Godine 1982. šiiti i suniti su zauzeli stavove jedni protiv drugih u gradu Darasuf. "Ovo pitanje je dostiglo vrlo opasnu fazu, pa je Alemi Balkhabi poslao delegaciju tamo, zajedno s šejhom Ghulamom Rasoolom i šejhom Arefijem kao reformatorima, i nakon mjesec dana neprekidnih napora, uspjeli su spriječiti ovaj rat."