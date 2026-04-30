AMSO upozorava na ušutkivanje nezavisnih glasova u Afganistanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Organizacija za podršku medijima u Afganistanu (AMSO) reagovala je na nova ograničenja medijskih aktivnosti talibana izdavanjem saopštenja u srijedu (29. maja).

Prema saopštenju, odjel za medije Ministarstva informisanja i kulture talibana naredio je lokalnim medijima da pozivaju samo one koje je odobrilo ministarstvo i koji imaju službene lične karte kao goste na političke događaje.

AMSO je naglasio da ova naredba direktno cilja na nezavisnost medija i sprečava slobodan izbor gostiju na osnovu profesionalnih standarda.

Prema organizaciji, mediji bi trebali biti u mogućnosti da biraju teme i ličnosti koje žele za političke diskusije bez vanjskog uplitanja.

U saopštenju se nastavlja navođenjem da takva ograničenja ne samo da smanjuju raznolikost stavova, već su i organizovani napor da se kontroliše javno mnjenje i ušutkaju kritički glasovi.

AMSO je također upozorio da će nastavak ovog trenda dodatno zatvoriti medijski prostor u Afganistanu i ozbiljno ugroziti pristup građana nezavisnim i višestrukim informacijama.

Organizacija je pozvala talibanske zvaničnike da se suzdrže od miješanja u medijske poslove i da osiguraju slobodu izražavanja i sigurnost novinara u skladu s međunarodnim principima i standardima.

Nova ograničenja dolaze u vrijeme kada su u Afganistanu objavljeni izvještaji o povećanom pritisku na medije, hapšenju novinara i široko rasprostranjenoj cenzuri, a međunarodne organizacije su više puta izrazile zabrinutost zbog stanja slobode štampe u zemlji.