IRGC predstavio novi „raketni grad”

Svečanosti predstavljanja prisustvovali su načelnik Generalštaba Oružanih snaga Irana, general-major Ali Abdollahi, i komandant Vazduhoplovnih snaga IRGC-a, brigadni general Majid Mousavi.

U ovom objektu izložen je niz balističkih i krstarećih raketa, kao i sistemi za njihovo lansiranje.

Ovo predstavljanje uslijedilo je nakon najave glasnogovornika IRGC-a, brigadnog generala Hosseina Mohebbija, da će Vazduhoplovne snage tokom „Sedmice vazduhoplovnih snaga IRGC-a” predstaviti novi podzemni „raketni grad” i nekoliko drugih vojnih dostignuća.

Mohebbi je izjavio da su ove snage ubrzano premjestile svoje proizvodne linije za rakete i bespilotne letjelice iz površinskih objekata na podzemne lokacije, nadilazeći koncept jednostavnih podzemnih skladišta i uspostavljajući „gradove za proizvodnju raketa” duboko pod zemljom. Istakao je da će iranska domaća stručnost, prostrana teritorija i fleksibilna proizvodna infrastruktura osigurati nastavak proizvodnje oružja čak i u uslovima intenzivnog bombardovanja.