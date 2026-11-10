Rezaei: SAD moraju prihvatiti iranske uslove

U objavi na svom profilu na mreži X, Rezaei je ponašanje Washingtona opisao kao postupke očajnog kockara koji odbija priznati poraz, te pozvao SAD da prestanu s kreiranjem priča o imaginarnim pregovorima i priznaju uspostavljanje novog poretka u Zapadnoj Aziji.

„Rat protiv Irana već je uništio američku vladu. Ipak, Washington se koprca poput očajnog kockara. ODUSTANITE. PRESTANITE izmišljati LAŽNE VIJESTI o imaginarnim razgovorima“, poručio je Rezaei američkim zvaničnicima.

„Prestanite negirati NOVI POREDAK u Zapadnoj Aziji. Vrijeme je da PRISTANETE na sedam uslova koje je Iran više puta iznio“, izjavio je ovaj visoki sigurnosni zvaničnik, obraćajući se američkoj administraciji.

Rezaeijeve izjave uslijedile su nakon što je jedan visoki iranski sigurnosni zvaničnik odbacio medijske navode o mogućem sastanku između njega i američkog potpredsjednika JD Vancea u Dohi (Katar), naglasivši da Teheran ne planira nikakve pregovore sve dok Washington ne poduzme konkretne korake ka ispunjavanju sedam iranskih uslova.

Ovaj stav je također u skladu s najnovijim diplomatskim prijedlogom Irana, koji je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei opisao kao najlogičniji putokaz za ponovno uspostavljanje sigurnosti u Hormuškom moreuzu.

Iranski prijedlog predviđa ponovno otvaranje ovog strateškog plovnog puta za komercijalni saobraćaj u roku od 48 sati nakon što SAD ukinu pomorsku blokadu iranskih luka, okončaju rat na svim frontovima i odmrznu iransku imovinu u inostranstvu.

Baqaei je naveo da prijedlog odražava dogovore postignute ranije u okviru Memoranduma iz Islamabada te da ostaje na stolu kao dokaz dobre volje Teherana.

Ministar vanjskih poslova Abbas Araqchi također je izjavio da Washington mora birati između prihvatanja iranskih uslova i nastavka rata, upozorivši da su oružane snage njegove zemlje spremne za oba scenarija.