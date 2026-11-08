Brigadni general Abolfazl Shekarchi rekao je da uzastopni politički i izborni porazi koje su pretrpjeli američki predsjednik Donald Trump i njegovi politički saveznici odražavaju mnogo dublju stvarnost od pukih promjena u unutrašnjoj politici – naime, neuspjeh SAD-a da slomi nacionalnu volju Irana.

Istakao je da su doktrine agresije, atentata i „maksimalnog pritiska“ koje provodi Washington, zajedno s neefikasnim vojnim strategijama, doživjele neuspjeh pred iranskom snagom odvraćanja i čvrstom odlučnošću vođe Islamske revolucije, ajatolaha Seyeda Mojtabe Hosseinija Khameneija, iranskog naroda i Oružanih snaga.

Ovaj visoki vojni glasnogovornik napomenuo je da su neprijateljske politike američkih lidera prema Iranu, učestali neuspjesi širom svijeta – a posebno u Zapadnoj Aziji – zatim urušavanje „lažnog prestiža“ američkih vojnih flota i opreme, kao i ćorsokak u kojem su se našle prijetnje Washingtona, uzdrmali same temelje „šuplje“ moći Bijele kuće.

General je naveo da su Trump i njegovi „nerazumni, ekstremistički saradnici terorističkog mentaliteta“ ušli u sukob s namjerom da unište Iran, ali da je ishod bio suprotan: postali su žrtve strateškog iscrpljivanja, dubokih unutrašnjih kriza i poraza koje su im nanijele Oružane snage Irana i Front otpora.

Ovaj strateški poraz opisao je kao živi dokaz da globalni odnosi moći dugoročno ne idu u prilog hegemonističkim silama, upozoravajući da će se svaka sila koja se suprotstavi iranskoj postojanosti i „čeličnoj volji“ na kraju suočiti s kolapsom i raspadom u očima svjetske javnosti.