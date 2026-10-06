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Trumpova nova odluka o obuzdavanju cijena goriva nakon rata protiv Irana

6 oktobar 2026 - 21:05
News ID: 1874707
Trumpova nova odluka o obuzdavanju cijena goriva nakon rata protiv Irana

ABNA24: Nakon naglog porasta cijena dizela u Sjedinjenim Američkim Državama, Donald Trump je izdao izvršnu naredbu kojom se građanima ove zemlje dozvoljava opšta upotreba crvenog dizela bez poreza.

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu naredbu kojom se svim građanima ove zemlje dozvoljava korištenje crvenog dizela, koji je oslobođen poreza i obično se koristi za poljoprivredne mašine.

Trumpova akcija dolazi nakon naglog porasta cijena goriva, posebno dizela, zbog agresije na Iran i zatvaranja Hormuškog moreuza, te nekoliko sedmica prije američkih međuizbora.

Ranije je dozvola za upotrebu crvenog dizela davana samo izvan asfaltiranih puteva, a njegova kupovina je bila oslobođena poreza.

Cijene benzina u Sjedinjenim Američkim Državama su posljednjih sedmica prešle rekordnih 6 dolara po galonu.

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