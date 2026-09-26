Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), savjetnik Vrhovnog Vođe Revolucije napisao je u poruci na internetu: Neprijatelj pokušava iznutra srušiti "jedinstvo polja" kako bi kompenzirao poraz na terenu.

Ali Akbar Velayati je u ovoj poruci dodao: Danas je ova divizija pokazala svoje lice u Najafu, a aerodrom koji je bio ulaz za hodočašće ljubitelja Zapovjednika Pravih (A.S.) je zatvoren.

Savjetnik Vođe Revolucije napisao je iračkom premijeru: Gospodine Al-Zaidi, legitimnost ne dolazi iz Washingtona; dolazi s tla Najafa i krvi mučenika. "Okvir" koji je izgrađen na povjerenju otpora i krvi šehida, danas je njegova tišina prazan okvir na zidu moći; ali neka znaju da se polja koja su povezana krvlju ne mogu razdvojiti zavjerom.

Gospodin Velayati je naglasio: "Od Sane do Najafa, front otpora je jedan."