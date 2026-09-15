U objavi na svom zvaničnom X nalogu u ponedjeljak navečer, Rezaei je napisao: „Ne dajte se zavarati oprečnim signalima američkog predsjednika – od 'nema pregovora' do 'spremni smo za razgovor'. Okolnosti vezane za naftu i moreuze su se promijenile. Pokušaji ublažavanja štete neće zaustaviti ono što slijedi.”

„Nema pregovora dok se ne ispune iranski uslovi. Tačka!” dodao je.

Ovo upozorenje uslijedilo je nekoliko sati nakon što je američki predsjednik Donald Trump na platformi Truth Social objavio da „Iran želi postići dogovor, brzo i po svaku cijenu”, tvrdeći pritom da će on „odlučiti hoće li se SAD uključiti ili ne”, te dodajući da je riječ o „konceptu za koji smo otvoreni”.

Ta poruka bila je u suprotnosti s Trumpovim ranijim stavom. U augustu je napisao da se „ne vode niti su zakazani bilo kakvi pregovori ili razgovori s Islamskom Republikom Iran”, insistirao na tome da je pomorska blokada i dalje na snazi, te iznio neistinitu tvrdnju da je Hormuški moreuz „otvoren i funkcionalan”. Istog dana, njegov zet i izaslanik Jared Kushner izjavio je da su razgovori s Iranom „vjerovatno intenzivniji nego ikada prije”. Trump se također kolebao između prijetnje da će "zadržati naftu kao Venecuela", tvrdnje da Iran "stalno poziva" na razgovore i tvrdnje da će rat završiti nakon američkih međuizbora.

Iranski zvaničnici su odbacili te tvrdnje kao propagandu i pokušaj prikrivanja neuspjeha Washingtona da nametne svoju volju Perzijskom zaljevu.

Satima nakon američkih napada na vojne i civilne objekte na jugu Irana 31. jula, iranska protivvazdušna odbrana oborila je MQ-9 Reaper i uspješno se fokusirala na F-35, demonstrirajući razvoj sposobnosti integrirane mreže protivvazdušne odbrane zemlje.

Rezaei, bivši komandant Korpusa garde Islamske revolucije, više puta je jasno stavio do znanja da plovni put ostaje zatvoren i pod iranskom kontrolom.

Rekao je da bilo kakva promjena zavisi od toga da li će Sjedinjene Države okončati rat i blokadu, osloboditi zamrznutu imovinu Irana i pristati na prekid vatre u cijeloj regiji, uključujući Liban i Gazu.

Stav Teherana je da je diplomatija bez garancija zamka. Nakon što je Washington odustao od obaveza preuzetih memorandumom o razumijevanju iz Islamabada, iranske vlasti su rekle da se povjerenje mora obnoviti djelima, a ne kontradiktornim sloganima Bijele kuće. Dok se ti uslovi ne ispune u potpunosti, rekao je Rezaei, razgovori su isključeni, a retorika o kontroli štete neće preokrenuti promjenu u energetskoj i pomorskoj ravnoteži.