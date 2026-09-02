Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Rai al-Youm, zvaničnici zemalja Perzijskog zaljeva rekli su američkoj strani da "recept" američkog ministra finansija za vršenje pritiska i ekonomskog rata protiv Irana "nije realan" i da se zemlje regije ne mogu lako nositi s njegovim posljedicama zbog svojih geografskih uvjeta i blizine Irana.

Mediji su, pozivajući se na zapadne diplomatske krugove, izvijestili da barem UAE, Oman i Katar, za razliku od nekih evropskih zemalja, ne pokazuju veliku spremnost da se slože s odlukama i direktivama američkog Ministarstva finansija protiv Irana. Prema ovom izvještaju, na stav arapskih zemalja Zaljeva utječu sigurnosne brige i regionalne posljedice eskalacije pritiska na Teheran, a ne isključivo ekonomske prirode.

Rai al-Youm je također napisao da bi neke strane vlade, uključujući Katar, mogle odustati od provođenja nekih američkih odluka o sankcijama; jer iz perspektive tih zemalja, takve politike nisu samo nerealne, već i faktor kontinuirane eskalacije krize u regiji i mogu blokirati moguće puteve za smanjenje napetosti i postizanje mira.

Prema ovom izvještaju, arapske zemlje Perzijskog zaljeva pokušavaju uravnotežiti svoje strateške odnose sa Sjedinjenim Državama i potrebu upravljanja geografskim i ekonomskim odnosima s Iranom. Iz ove perspektive, nametanje politike maksimalnog pritiska na susjedne zemlje Irana moglo bi imati troškove izvan Teherana za same zemlje regije; problem koji je, prema Rai al-Youmu, prisilio neke arapske vlade da prenesu ovu poruku Washingtonu.