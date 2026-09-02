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Zaljevske zemlje Washingtonu: Ekonomski rat protiv Irana "Nije realan"

2 septembar 2026 - 18:22
News ID: 1860678
Zaljevske zemlje Washingtonu: Ekonomski rat protiv Irana "Nije realan"

ABNA24: Dok Washington naglašava intenziviranje ekonomskog pritiska na Iran, Rai El Youm je izvijestio da su neke arapske zemlje Zaljeva poslale službenu poruku Sjedinjenim Državama, napisavši da provedba novih sankcija Washingtona protiv Irana, uzimajući u obzir susjedstvo, geografiju i ekonomske veze regije, nije tolerantna i da bi mogla ometati napore za smanjenje napetosti u regiji.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Rai al-Youm, zvaničnici zemalja Perzijskog zaljeva rekli su američkoj strani da "recept" američkog ministra finansija za vršenje pritiska i ekonomskog rata protiv Irana "nije realan" i da se zemlje regije ne mogu lako nositi s njegovim posljedicama zbog svojih geografskih uvjeta i blizine Irana.

Mediji su, pozivajući se na zapadne diplomatske krugove, izvijestili da barem UAE, Oman i Katar, za razliku od nekih evropskih zemalja, ne pokazuju veliku spremnost da se slože s odlukama i direktivama američkog Ministarstva finansija protiv Irana. Prema ovom izvještaju, na stav arapskih zemalja Zaljeva utječu sigurnosne brige i regionalne posljedice eskalacije pritiska na Teheran, a ne isključivo ekonomske prirode.

Rai al-Youm je također napisao da bi neke strane vlade, uključujući Katar, mogle odustati od provođenja nekih američkih odluka o sankcijama; jer iz perspektive tih zemalja, takve politike nisu samo nerealne, već i faktor kontinuirane eskalacije krize u regiji i mogu blokirati moguće puteve za smanjenje napetosti i postizanje mira.

Prema ovom izvještaju, arapske zemlje Perzijskog zaljeva pokušavaju uravnotežiti svoje strateške odnose sa Sjedinjenim Državama i potrebu upravljanja geografskim i ekonomskim odnosima s Iranom. Iz ove perspektive, nametanje politike maksimalnog pritiska na susjedne zemlje Irana moglo bi imati troškove izvan Teherana za same zemlje regije; problem koji je, prema Rai al-Youmu, prisilio neke arapske vlade da prenesu ovu poruku Washingtonu.

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