Edukativna radionica za muslimansku omladinu održana u Zagrebu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Omladinski klub Zagreba, glavnog grada Hrvatske, održao je posebnu naučnu radionicu za muslimansku omladinu pod nazivom "Veza s hadisom Časnog Poslanika". Ovaj program održan je u okviru kontinuiranih obrazovnih aktivnosti kluba usmjerenih na jačanje islamskih vrijednosti i identiteta mladih.

U ovoj edukativnoj radionici, Alem Karnikić, imam Islamskog centra Sisak, održao je predavanje pod nazivom "Tri hadisa; Tri principa za Poslanikovu obrazovnu školu" i upoznao mlade s principima islamske etike, ponašanja i karaktera zasnovanim na tradiciji Časnog Poslanika (s.a.v.s.). Objašnjavajući tri važna obrazovna principa, uključujući princip ljubavi i milosrđa, princip koristi i djelovanja te princip morala, naglasio je da njegovanje ovih principa u srcima mladih donosi slatkoću vjere i ljepotu duše.

Na kraju, sastanak je nastavljen otvorenim dijalogom među mladima, a učesnici su predstavili prijedloge za buduće aktivnosti, uključujući održavanje godišnje konferencije muslimanske omladine u Hrvatskoj u decembru, razvoj kreativnih sektora i jačanje volonterskih aktivnosti, naglašavajući važnost komunikacije i interakcije između muslimanske omladine u različitim gradovima u Hrvatskoj.