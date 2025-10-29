Reakcija Irana na događaje u Sudanu; upozorenje na rizik od ponovnog raspada Sudana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Ismail Baghaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, kao odgovor na nedavne događaje u Sudanu, upozorio je na neke opasne pokrete koji bi mogli dovesti do ponovnog raspada zemlje.

Zabrinutost zbog oružanih sukoba u Sjevernom Darfuru

Govoreći o oružanim sukobima u gradu Fasheru, glavnom gradu provincije Sjeverni Darfur u Sudanu, Beqaei je smatrao ove događaje zabrinjavajućim i pozvao međunarodnu zajednicu da ozbiljno obrati pažnju na njihove moguće posljedice.

Naglasak na nacionalnom suverenitetu i teritorijalnom integritetu Sudana

U svojoj izjavi za medije, iranski diplomatski glasnogovornik naglasio je potrebu poštovanja nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Sudana i pozvao na izbjegavanje bilo kakvih akcija ili pokreta koji ugrožavaju stabilnost ove afričke zemlje.