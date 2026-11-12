Generalni sekretar Hezbollaha libanskoj vladi: Ne prihvatajte razoružanje otpora u ime monopola na oružje

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Naeem Qassem, generalni sekretar libanskog Hezbollaha, još jednom je pozvao zvaničnike zemlje da prekinu pregovore sa cionističkim neprijateljem i prestanu nuditi besplatne ustupke. Predložio je da se umjesto prihvatanja uslovne strane pomoći, libanonska vojska snabdijeva oružjem iz nacionalnog budžeta.

Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, u svom govoru povodom Dana šehida, osvrnuo se na događaje u Libanu i regiji i rekao: Agresija cionističkog režima na Libanon i regiju je agresija koju u potpunosti podržava Amerika i dio je velikog i opasnog projekta.

Kao odgovor na izjave onih koji smatraju da je ulazak otpora u rat podrške uzrok problema Libana, podsjetio je da je korijen krize okupacija i kontinuirana agresija cionističkog režima od 1948. godine.

Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu naglasio je potrebu suprotstavljanja agresiji cionističkog režima i rekao da se ta konfrontacija mora provesti uz učešće vojske, naroda, otpora i svih onih koji imaju sposobnost nošenja oružja i pružanja otpora u bilo kojem dijelu regije.

Šejh Naim Qassem također je izrazio iznenađenje američkim pristupom i rekao: Tiranska Amerika traži saveznike i zahtijeva od velikih i malih zemalja da joj se pridruže u koaliciji za invaziju. Ali danas osuđuju saradnju snaga otpora jednih s drugima.

Naglasio je da se mora formirati nacionalna akcija koja će se ogledati u saradnji jednih s drugima, odbrani teritorije i zaštiti nacionalnog suvereniteta, te ne dopuštanju neprijateljima da dominiraju sudbinom Libana.

Islamabadski memorandum pomogao je smanjenju napetosti u Libanu

Generalni sekretar libanonskog Hezbollaha podsjetio je u drugom dijelu svog govora: Iran nam je pomogao kroz iransko-američki memorandum u Islamabadu, koji je doveo do smanjenja napetosti i dolaska do sadašnje situacije.

Također je rekao da je otpor spriječio cionistički režim da dalje napreduje i nije mu dozvolio da ostvari svoje ciljeve konsolidacije okupacije i uspostavljanja novih naselja.

Šejh Naim Qassem je u tom smislu izjavio: Da nije bilo otpora, danas ne bismo čuli da je glavni zahtjev povlačenje cionističkog režima.

Dok se rasprava o oružju otpora i monopolu na oružje u posjedu libanonske vlade nastavlja, šejh Naim Qassem je naglasio da otpor mora ostati, nastaviti svoje aktivnosti, opremiti se, ući u bitku kad god je to potrebno i braniti libanonsku teritoriju.

Istovremeno, rekao je da libanonska vlada mora osigurati sve potrebne osnove kako bi osnažila vojsku zemlje da se suprotstavi cionističkom režimu i podržala narod kako bi se snage mogle formirati uz vojsku za suprotstavljanje okupaciji.

Opremanje libanonske vojske je naša nacionalna dužnost

Generalni sekretar Hezbollaha, obraćajući se libanonskim zvaničnicima, rekao je: Ne prihvatajte uslovnu pomoć. Oni vam otvoreno govore da će pomoći vojsci ako se narod ubije. To je poniženje. Ne želimo stranu pomoć za vojsku. Vojska se oslanja na vlastite sposobnosti i mogućnosti, a mi je moramo pomoći iz budžeta zemlje. To je naša dužnost.

Šejh Naim Qassem se također osvrnuo na nedavnu izjavu ambasada pet zemalja, u kojoj su zauzeli stav protiv otpora i pozvali libanonske parlamentarce i zvaničnike da stanu u odbranu svog naroda.

Vjerovao je da je libanonsko Ministarstvo vanjskih poslova trebalo prvo pozvati te ambasade i upozoriti ih te spriječiti takve akcije.

Kritizirajući miješanje nekih zemalja u unutrašnje stvari Libana, Qassem je rekao: Neki predstavnici stranih zemalja dolaze u libanonsku vladu i kontaktiraju je te zahtijevaju razoružanje Hezbollaha pod izgovorom vladinog monopola na oružje, ali ne govore o okupaciji.

Dodao je: „Ne očekujemo ništa dobro od ovih zemalja koje podržavaju cionistički režim. Stvari su došle do tačke u kojoj čak napadaju libanonsku vojsku. Ove zemlje kritiziraju vojsku i pitaju zašto se ne bori i nastoje stvoriti pobunu u Libanu.“

Generalni sekretar Hezbollaha naglasio je da je dužnost libanonske vojske održavanje unutrašnjeg mira i odbrana ove zemlje. Ali neke zemlje žele vojsku koja ubija vlastiti narod, upušta se u unutrašnje sukobe i baca zemlju u haos.

Prestanite pričati o monopolu na oružje pod sjenom agresije

Šejh Naim Qassem nastavio je pozivajući libanonsku vladu da prestane pokretati pitanje monopola na oružje pod sjenom agresije kada se zemlja suočava s agresijom.

Rekao je: Prestanite pričati o monopolu na oružje pod sjenom agresije. To je isto razoružanje koje cionistički režim želi postići agresijom.

Obraćajući se libanonskim zvaničnicima, upitao je: Zašto se obavezujete pred svijetom da provedete nešto što služi realizaciji projekta cionističkog režima? Obratite pažnju na pitanja koja koriste zemlji i njenom zaštitniku i ne nudite više ustupaka kako biste zadovoljili neprijatelja.

Generalni sekretar Hezbollaha također je naglasio da bi glavni prioritet Libana trebao biti zaustavljanje agresije, povlačenje snaga cionističkog režima s teritorije zemlje, povratak ljudi u južni Libanon i početak obnove pogođenih područja.