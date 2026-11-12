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Generalni sekretar Hezbollaha libanskoj vladi: Ne prihvatajte razoružanje otpora u ime monopola na oružje

12 novembar 2026 - 21:55
News ID: 1890019
Generalni sekretar Hezbollaha libanskoj vladi: Ne prihvatajte razoružanje otpora u ime monopola na oružje

ABNA24: Šejh Naeem Qassem obratio se libanskim zvaničnicima: Zašto se pred svijetom obavezujete da provedete nešto što služi realizaciji projekta cionističkog režima? Obratite pažnju na pitanja koja koriste zemlji i njenim zaštitnicima i ne nudite više ustupaka kako biste zadovoljili neprijatelja.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Naeem Qassem, generalni sekretar libanskog Hezbollaha, još jednom je pozvao zvaničnike zemlje da prekinu pregovore sa cionističkim neprijateljem i prestanu nuditi besplatne ustupke. Predložio je da se umjesto prihvatanja uslovne strane pomoći, libanonska vojska snabdijeva oružjem iz nacionalnog budžeta.

Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, u svom govoru povodom Dana šehida, osvrnuo se na događaje u Libanu i regiji i rekao: Agresija cionističkog režima na Libanon i regiju je agresija koju u potpunosti podržava Amerika i dio je velikog i opasnog projekta.

Kao odgovor na izjave onih koji smatraju da je ulazak otpora u rat podrške uzrok problema Libana, podsjetio je da je korijen krize okupacija i kontinuirana agresija cionističkog režima od 1948. godine.

Generalni sekretar Hezbollaha u Libanu naglasio je potrebu suprotstavljanja agresiji cionističkog režima i rekao da se ta konfrontacija mora provesti uz učešće vojske, naroda, otpora i svih onih koji imaju sposobnost nošenja oružja i pružanja otpora u bilo kojem dijelu regije.

Šejh Naim Qassem također je izrazio iznenađenje američkim pristupom i rekao: Tiranska Amerika traži saveznike i zahtijeva od velikih i malih zemalja da joj se pridruže u koaliciji za invaziju. Ali danas osuđuju saradnju snaga otpora jednih s drugima.

Naglasio je da se mora formirati nacionalna akcija koja će se ogledati u saradnji jednih s drugima, odbrani teritorije i zaštiti nacionalnog suvereniteta, te ne dopuštanju neprijateljima da dominiraju sudbinom Libana.

Islamabadski memorandum pomogao je smanjenju napetosti u Libanu
Generalni sekretar libanonskog Hezbollaha podsjetio je u drugom dijelu svog govora: Iran nam je pomogao kroz iransko-američki memorandum u Islamabadu, koji je doveo do smanjenja napetosti i dolaska do sadašnje situacije.

Također je rekao da je otpor spriječio cionistički režim da dalje napreduje i nije mu dozvolio da ostvari svoje ciljeve konsolidacije okupacije i uspostavljanja novih naselja.

Šejh Naim Qassem je u tom smislu izjavio: Da nije bilo otpora, danas ne bismo čuli da je glavni zahtjev povlačenje cionističkog režima.

Dok se rasprava o oružju otpora i monopolu na oružje u posjedu libanonske vlade nastavlja, šejh Naim Qassem je naglasio da otpor mora ostati, nastaviti svoje aktivnosti, opremiti se, ući u bitku kad god je to potrebno i braniti libanonsku teritoriju.

Istovremeno, rekao je da libanonska vlada mora osigurati sve potrebne osnove kako bi osnažila vojsku zemlje da se suprotstavi cionističkom režimu i podržala narod kako bi se snage mogle formirati uz vojsku za suprotstavljanje okupaciji.

Opremanje libanonske vojske je naša nacionalna dužnost
Generalni sekretar Hezbollaha, obraćajući se libanonskim zvaničnicima, rekao je: Ne prihvatajte uslovnu pomoć. Oni vam otvoreno govore da će pomoći vojsci ako se narod ubije. To je poniženje. Ne želimo stranu pomoć za vojsku. Vojska se oslanja na vlastite sposobnosti i mogućnosti, a mi je moramo pomoći iz budžeta zemlje. To je naša dužnost.

Šejh Naim Qassem se također osvrnuo na nedavnu izjavu ambasada pet zemalja, u kojoj su zauzeli stav protiv otpora i pozvali libanonske parlamentarce i zvaničnike da stanu u odbranu svog naroda.

Vjerovao je da je libanonsko Ministarstvo vanjskih poslova trebalo prvo pozvati te ambasade i upozoriti ih te spriječiti takve akcije.

Kritizirajući miješanje nekih zemalja u unutrašnje stvari Libana, Qassem je rekao: Neki predstavnici stranih zemalja dolaze u libanonsku vladu i kontaktiraju je te zahtijevaju razoružanje Hezbollaha pod izgovorom vladinog monopola na oružje, ali ne govore o okupaciji.

Dodao je: „Ne očekujemo ništa dobro od ovih zemalja koje podržavaju cionistički režim. Stvari su došle do tačke u kojoj čak napadaju libanonsku vojsku. Ove zemlje kritiziraju vojsku i pitaju zašto se ne bori i nastoje stvoriti pobunu u Libanu.“

Generalni sekretar Hezbollaha naglasio je da je dužnost libanonske vojske održavanje unutrašnjeg mira i odbrana ove zemlje. Ali neke zemlje žele vojsku koja ubija vlastiti narod, upušta se u unutrašnje sukobe i baca zemlju u haos.

Prestanite pričati o monopolu na oružje pod sjenom agresije
Šejh Naim Qassem nastavio je pozivajući libanonsku vladu da prestane pokretati pitanje monopola na oružje pod sjenom agresije kada se zemlja suočava s agresijom.

Rekao je: Prestanite pričati o monopolu na oružje pod sjenom agresije. To je isto razoružanje koje cionistički režim želi postići agresijom.

Obraćajući se libanonskim zvaničnicima, upitao je: Zašto se obavezujete pred svijetom da provedete nešto što služi realizaciji projekta cionističkog režima? Obratite pažnju na pitanja koja koriste zemlji i njenom zaštitniku i ne nudite više ustupaka kako biste zadovoljili neprijatelja.

Generalni sekretar Hezbollaha također je naglasio da bi glavni prioritet Libana trebao biti zaustavljanje agresije, povlačenje snaga cionističkog režima s teritorije zemlje, povratak ljudi u južni Libanon i početak obnove pogođenih područja.

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