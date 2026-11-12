Vazduhoplovne snage IRGC-a spremne da neprijatelju prirede nova iznenađenja

U poruci povodom Dana vazduhoplovstva, objavljenoj u četvrtak, sekretar Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Mohsen Rezaei opisao je raketnu industriju zemlje kao ponosni simbol hrabrosti.

„Raketna industrija Islamske Republike Iran predstavlja ponosni simbol vjere, hrabrosti, inicijative i borbenog upravljanja“, napisao je on, dodajući da je ona „prerasla u jedan od najvažnijih iranskih instrumenata odvraćanja i čvrst stub u očuvanju nezavisnosti i sigurnosti našeg voljenog Irana.“

Rezaei je dalje naveo: „Danas su Vazduhoplovne snage IRGC-a mudre direktive i strategije vrhovnog komandanta (oružanih snaga) učinile vodećim principom svog djelovanja. Jačanjem borbene gotovosti putem inteligentnih rješenja – te provođenjem strategije 'trenutnog, efikasnog i proporcionalnog odgovora na svaku prijetnju, bilo gdje i bez geografskih ograničenja' – ove snage stoje čvrsto spremne na samopožrtvovanje i stvaranje novih iznenađenja na bojnom polju protiv američko-cionističkog neprijatelja.“

Dodao je da nedavno otkrivanje novog „raketnog grada“ Vazduhoplovnih snaga IRGC-a služi kao istaknut i veličanstven pokazatelj takve spremnosti.