Objavljena knjiga "Muslimani u Austriji"

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), knjiga "Muslimani u Austriji" je strateško, sveobuhvatno, deskriptivno-analitičko istraživanje koje ispituje demografske, pravne, društvene, organizacijske i kulturne dimenzije muslimanske zajednice u Austriji s realistične perspektive, daleko od stereotipa, a na osnovu najnovijih statističkih podataka i službenih istraživanja (od 2021. do pretpostavki politike za 2026. godinu).

S dubokim razumijevanjem strukturne i generacijske raznolikosti muslimana, ovo djelo, izvan suhoparnog statističkog izvještaja, pokušalo je predstaviti višedimenzionalnu sliku muslimanskog života u pravnom i društvenom kontekstu Austrije i, u završnom dijelu, formulira strateški i operativni paket za dinamiku i koheziju šiitske zajednice.

Demografske dimenzije i strukturna raznolikost

Na osnovu službenih procjena i istraživanja Statistik Austria, broj muslimana u Austriji procjenjuje se na između 745.600 i 800.000, što je u vrijeme istraživanja bilo ekvivalentno oko 8,3 posto ukupnog stanovništva zemlje (9,19 miliona ljudi). Ovaj udio je znatno veći u gradu Beču (oko 14,8 posto) zbog koncentracije imigranata.

Austrijski muslimani nisu homogena zajednica; suniti (uglavnom hanefije turskog i balkanskog porijekla) čine ogromnu većinu. Aleviti, sa populacijom između 60.000 i 80.000 ljudi, imaju nezavisan pravni status, a šiiti (uglavnom džaferije imamije afganistanske, iranske i iračke nacionalnosti) su manjina koja se procjenjuje na između 3 i 10 posto svih muslimana (najmanje 20.000).

Od gostujućih radnika iz 1960-ih i 1970-ih, do izbjeglica iz balkanskih ratova 1990-ih i talasa tražilaca azila iz Sirije, Afganistana i Iraka nakon 2015. godine, demografski sastav muslimanske zajednice postao je sve dinamičniji i složeniji.

Pravni mehanizmi i pitanje "političkog islama"

Zakon o islamu iz 2015. godine: Ovaj zakon je glavni pravni okvir za odnose između države i islamskih institucija, zahtijevajući stvari poput zabrane tekućeg finansiranja iz inostranstva, posvećenost pozitivnom stavu prema državi i otvorenom društvu, te obuku imama unutar Austrije.

Austrijske vladine institucije poput Dokumentacionog centra za politički islam (DPI) daju strogu definiciju političkog islama koja pokušava pratiti trendove koji su suprotni demokratskim vrijednostima i ljudskim pravima. Međutim, autori izvještaja upozoravaju da bi nejasna granica između „legitimne vjerske i građanske aktivnosti“ i „političkog islama“ mogla predstavljati izazove za prava i slobode muslimana koji poštuju zakon.

Trenutni pravni razvoji (uključujući zakon o hidžabu): Izvještaj ističe najnovije pravne razvoje, uključujući rezoluciju Austrijske nacionalne skupštine iz decembra 2025. kojom se zabranjuju hidžabi za djevojčice do 14 godina u školama (na snazi ​​od septembra 2026.) i pravne i psihološke izazove koje to predstavlja.

Društvena integracija, izolovanost i stavovi većine

Dok su starije generacije i veliki dio druge i treće generacije iskusile povoljnu ekonomsku i jezičku integraciju, nedavne izbjeglice i neka naselja suočavaju se s fenomenom „izolacije“ (koncentracija u zatvorenim jezičkim i etničkim mrežama i ograničen kontakt s većinskim društvom).

Istraživanja Integrationsbarometra pokazuju da dio društva domaćina ima zabrinutosti oko jezičkih pitanja, rodne ravnopravnosti i formiranja paralelnih zajednica, što udvostručuje potrebu za jačanjem međukulturalnog i direktnog dijaloga.

Strateški paket za šiitsku zajednicu

U svom šesnaestom poglavlju, knjiga predstavlja paket od osam tačaka prijedloga zasnovanih na „strateškom principu tri sloja komunikacije“ (identitet i rituali, obrazovanje i prava i javno predstavljanje):

Okončanje fragmentacije i postizanje relativne kohezije: uspostavljanje koordinacionog vijeća između šiitskih centara i razvoj zajedničkog kalendara i programa.

Otvaranje Centra Imam Ali (a.s): Transformacija centra u utočište za sve šiitske nacionalnosti i otvorena interakcija s drugim islamskim zajednicama (sunitskim i alavitskim).

Dijalog s elitama i prilagođavanje percepcije političkog islama: Održavanje specijaliziranih sastanaka s austrijskim istraživačima, medijima i institucijama i objavljivanje jasnog pozicionog dokumenta u odbranu demokratije i vladavine prava.

Jasno i racionalno predstavljanje šiizma: Objašnjenje moralne, naučne i humanističke filozofije rituala (kao što je Ašura) na njemačkom jeziku modernim i općenito razumljivim izrazom.

Održavanje konstruktivnog odnosa sa IGGÖ: Tematska interakcija u oblastima obrazovanja, prava i borbe protiv diskriminacije muslimana.

Maksimiziranje pravnih mogućnosti: Korištenje zakonskih prava vezanih za školske praznike tokom praznika, ostvarivanje formalnog šiitskog vjerskog obrazovanja i informiranje porodica.

Dvostruka posvećenost zakonu i finansijska transparentnost: Transparentno pridržavanje austrijskih zakona i brz odgovor na sumnje medija.

Aktivno građansko učešće: efikasno učešće mladih i centara u dobrovoljnim društvenim projektima, davanju krvi i lokalnim građanskim aktivnostima.

Vrijedi napomenuti da je knjiga "Muslimani u Austriji" više od deskriptivnog dokumenta, ona je vrijedan putokaz za kreatore politika, kulturne elite, menadžere vjerskih institucija i porodice koje govore iranski i perzijski jezik i žive u Austriji.