Svaka zemlja koja pomogne SAD-u u novom ratu protiv Irana postat će „legitimna meta”, poručuje savjetnik u IRGC-u

Savjetnik komandanta Zrakoplovno-svemirskih snaga Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) upozorio je da će svaka zemlja ili snaga koja pomaže Sjedinjenim Državama u novom činu agresije na Iran biti smatrana „legitimnom metom” za iranske odmazde.

Brigadni general Ali Belali iznio je ove tvrdnje u intervjuu za iranski televizijski kanal na arapskom jeziku, Al-Alam. To se dogodilo nakon što je vođa Islamske revolucije i vrhovni komandant iranskih oružanih snaga, ajatolah Sejed Mudžtaba Hamenei, naredio visokim vojnim zapovjednicima da osiguraju da na svaki nivo ili vrstu neprijateljske prijetnje bude odgovoreno „geografski neograničenim odgovorom”.

Upitan o direktivi vođe, rekao je: „Prema mojoj procjeni, kada se kaže da geografija nema ograničenja, to bi moglo obuhvatiti sve regije.”

„Svaka snaga ili zemlja koja pomaže SAD-u u agresiji na nas mogla bi postati legitimna meta. Naravno, to zavisi od konkretne zemlje i stepena njene saradnje i koordinacije sa Sjedinjenim Državama.”

Također je naglasio da će iranska lista ciljeva biti objavljena u odgovarajućem trenutku – onda kada neprijatelj ponovo napravi grešku i nametne još jedan rat ovoj naciji.

Dalje je istakao da je razvoj domaće proizvodnje u iranskoj industriji projektila, bespilotnih letjelica i sistema protivzračne odbrane omogućio zemlji da održi svoje odbrambene kapacitete bez oslanjanja na vanjske faktore, te da uspostavi odvraćanje.

Sjedinjene Američke Države i izraelski režim pokrenuli su svoj prvi nezakoniti rat protiv Irana u junu 2025. godine; taj sukob trajao je 12 dana. Njihova druga agresija počela je 28. februara, a okončana je početkom aprila, nakon 40 dana.

U oba rata, iranski otpor i uspješne operacije odmazde prisilili su agresore da prihvate prekid vatre.

Također, od samog početka drugog nametnutog rata, Iran čvrsto kontroliše Hormuški moreuz, što je odgovor na neprijateljske poteze Washingtona u Zapadnoj Aziji.

Belali je pohvalio Islamsku Republiku, istakavši da je u ovom sukobu pokazala znatno bolje rezultate nego u prethodnim – posebno u pogledu održavanja operacija, izvođenja udara i zadržavanja ofanzivnog tempa.

Naveo je i da su iranske raketne baze raspoređene širom zemlje – od sjeveroistoka, preko sjeverozapada, pa sve do jugoistoka – te dodao da ti objekti osiguravaju dovoljan domet za gađanje ciljeva na teritorijama pod izraelskom okupacijom, kao i američkih vojnih postrojenja.

„Ovi objekti su projektovani tako da izdrže uništenje konvencionalnim oružjem; nalaze se duboko pod zemljom i konstruisani su da podrže dugotrajno razmještanje snaga i kontinuirane operacije“, dodao je.

Savjetnik pri Revolucionarnoj gardi (IRGC) također je naveo raketu „Khorramshahr“ – koja oslobađa 80 podmunicija – te raketu „Fattah-2“, koja posjeduje sposobnost manevrisanja, kao primjere iranskih projektila koje neprijateljski sistemi protivzračne odbrane teško mogu presresti.

Dodao je da je raketa „Persijski zaljev“ (Persian Gulf), s dometom od 500 kilometara, dizajnirana za gađanje pokretnih ciljeva, s ciljem potiskivanja američkih pomorskih snaga iz regije Perzijskog zaljeva. U međuvremenu, rekao je da su Washington i Tel Aviv potrošili ogromne svote novca na napredne sisteme protivvazdušne odbrane, koji nisu dovoljni da se odupru iranskom oružju.

„Iako suprotstavljena strana ima značajne kapacitete, sama količina oružja koju raspoređujemo, u kombinaciji s taktikom koju koristimo, znatno smanjuje efikasnost njenih sistema“, tvrdio je.

Osim toga, Belali je rekao da su protivnici pribjegli prikrivanju i cenzuri u vezi s razaranjima uzrokovanim iranskim raketama.

Dalje je upozorio da se nijedna lokacija unutar dometa od 2.000 kilometara iranskog oružja ne može smatrati sigurnom za američke trupe, dodajući: „Sjedinjene Države trebale bi povući svoje snage iz ovog dometa, napustiti Zapadnu Aziju i izbjeći izlaganje rizicima.“

Štaviše, pohvalio je napore koje su poduzele iranske oružane snage kako bi dovele proizvodne kapacitete raketa i dronova do nivoa koji zahtijeva dodatne objekte za