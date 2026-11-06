Iranski poslanik upozorava: Iranske rakete će dosegnuti Evropu u slučaju nove američko-izraelske agresije

Iranski poslanik upozorio je da će iranski raketni udari, kao odgovor na novi američko-izraelski agresorski rat, dosegnuti Evropu, što bi podiglo cijene nafte na nove rekordne nivoe.

Hossein-Ali Haji Deligani iznio je ovo upozorenje u petak, sedmicu dana nakon što je vođa Islamske revolucije, ajetullah sejjid Modžtaba Hamenei, naredio iranskim oružanim snagama da na svaki vojni napad odgovore „geografski neograničenim odgovorom”.

Izjavio je da iranski odgovor neće biti ograničen niti srazmjeran obimu ili lokaciji neprijateljskih napada, već će biti masovan, snažan i strateški, te proveden bez ikakvih geografskih ograničenja.

„Svaki čin sabotaže ili vojne agresije od strane Sjedinjenih Država i Izraela izazvao bi iranski odgovor raketama sposobnim da dosegnu ciljeve u Evropi. Takva eskalacija mogla bi podići cijene nafte iznad 150 dolara po barelu”, dodao je on.

Istovremeno, Haji Deligani je naglasio da nema žurbe za okončanjem rata te da će Teheran nastaviti putem otpora sve dok se ne ostvari i učvrsti konačna pobjeda, te dok se ne uspostavi potpuni sistem odvraćanja.

Ističući snažnu podršku javnosti iranskim oružanim snagama, kao i doprinos hrabrih vojnih komandanata, napomenuo je da je Iran uspio posijati „strah, sumnju i razdor” među svojim protivnicima, osujetivši njihove planove da naciji nametnu treći zločinački rat. SAD i izraelski režim su u junu 2025. godine pokrenuli svoj prvi nezakoniti rat protiv Irana, koji je trajao 12 dana. Njihova druga agresija počela je 28. februara i okončana je početkom aprila, nakon 40 dana.

U oba rata, iranski otpor i uspješne operacije odmazde primorali su agresore da prihvate prekid vatre.

Također, od samog početka drugog nametnutog rata, Iran čvrsto kontroliše Hormuški moreuz, kao odgovor na neprijateljske poteze Washingtona u Zapadnoj Aziji.