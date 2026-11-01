Iran osudio neprijateljske mjere Ujedinjenog Kraljevstva; MI6, Kraljevsku ratnu mornaricu i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo označio teroristima

U saopštenju objavljenom u nedjelju, 1. novembra, Ministarstvo vanjskih poslova osudilo je antiiransku politiku i djelovanje britanske vlade, navodeći da su oni u suprotnosti s principima Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava – posebno s principima poštivanja nacionalnog suvereniteta i zabrane poduzimanja nezakonitih mjera protiv drugih država. Također je potvrđena odlučnost iranske vlade da poduzme neophodne korake radi zaštite nacionalne sigurnosti i interesa Irana.

Prema navodima iz saopštenja, iranske mjere usvojene su kao odgovor na antiiranske poteze Velike Britanije tokom protekle godine, uključujući njeno učešće u američko-izraelskom agresorskom ratu protiv Irana – kroz ustupanje vojnih baza, objekata i pružanje logističke podrške – kao i odluku da se, 13. jula 2026. godine, Korpus garde islamske revolucije (IRGC) obuhvati odredbama britanskog Zakona o državnim prijetnjama iz 2026. godine (State Threats Act 2026).

Iz Ministarstva su poručili da se ove mjere temelje na rezoluciji Vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost Irana te da im je cilj zaštita nacionalne sigurnosti i interesa zemlje.

U skladu s ovim mjerama, koje su stupile na snagu objavljivanjem saopštenja 1. novembra, britanska Tajna obavještajna služba (MI6) klasifikovana je kao "neprijateljska grupa" – u skladu s Napomenom 2 člana 1. iranskog zakona koji predviđa strožije kazne za špijunažu i saradnju sa cionističkim režimom i neprijateljskim državama, a koja je usmjerena protiv nacionalne sigurnosti i interesa. U saopštenju se također navodi da će Kraljevska mornarica i Kraljevsko ratno zrakoplovstvo biti podložni iranskom zakonu o recipročnim akcijama protiv proglašenja IRGC-a terorističkom organizacijom od strane Sjedinjenih Država, te da će shodno tome biti priznati kao terorističke organizacije.

Ministarstvo vanjskih poslova naglasilo je da su mjere usvojene u skladu s međunarodnim pravom i principom reciprociteta, dodajući da će britanska vlada snositi odgovornost za njihove posljedice.