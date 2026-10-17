Propao saudijski plan za ponovno preuzimanje Bab el-Mandeba

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), čini se da je saudijski plan za ponovno preuzimanje kontrole nad tjesnacem Bab al-Mandab došao do ćorsokaka. Jer grupe koje su obećale Rijadu da će ponovo preuzeti ovaj međunarodni tjesnac u roku od nekoliko dana nisu bile u stanju ni održati svoje položaje na jugu. To je uprkos tome što Saudijsko ratno zrakoplovstvo pruža opsežnu podršku ovim grupama. Podrška koja je išla toliko daleko da je provodila politiku spaljene zemlje, a cilj joj je bio utrti put za napredovanje do najbliže tačke strateški važnom ostrvu Mayon.

Prema izvještaju libanonskih novina Al-Akhbar, suprotno predviđanjima Rijada, jemenske oružane snage uspjele su održati svoje dobitke na zapadnoj obali Jemena i regiji Bab al-Mandab, te su promijenile svoj položaj od odbrane moreuza Bab al-Mandab i obalnih područja grada Zubaba u ofanzivni položaj. Ovaj razvoj događaja prisilio je grupe "Al-Amalqa" i "Štit nacije", koje je saudijska komanda odabrala za izvršenje ove misije, da napuste svoje položaje južno od moreuza Bab al-Mandab.

Saudijski zračni napadi nakon preuzimanja kontrole nad tjesnacem Bab el-Mandeb i otokom Mayon

Nakon što su saudijski mediji i saudijski ambasador u Jemenu Mohammed Al-Jaber izvijestili da su grupe povezane s Rijadom preuzele kontrolu nad tjesnacem Bab el-Mandeb i otokom Mayon, saudijski borbeni avioni izveli su niz zračnih napada na otok prije dva dana u večernjim satima. Napadi su otkrili neuspjeh selefijskih grupa da postignu bilo kakav napredak u tom smjeru.

Vojni izvor u glavnom gradu Jemena, Sani, objavio je da bi ciljanje otoka Mayun ugrozilo pomorsku sigurnost u tjesnacu Bab el-Mandeb. Izvor je Rijad smatrao odgovornim za potkopavanje pomorske sigurnosti i prijetnju međunarodnim trgovačkim rutama.

Ove izjave dolaze u vrijeme kada su, prema izvoru, jemenske oružane snage uspjele osigurati tjesnac Bab al-Mandeb u proteklom periodu i direktno pratiti nesmetan prolaz svih međunarodnih brodova, s izuzetkom saudijskih brodova.

Povlačenje snaga povezanih s Rijadom s juga tjesnaca Bab el-Mandeb

Saudijski napadi na otok Mayun, preko kojeg jemenske oružane snage nadziru pomorski promet, poklopili su se s iznenadnim povlačenjem grupa povezanih s Rijadom s juga tjesnaca Bab al-Mandab.

Izvori s terena rekli su listu Al-Akhbar da su se jedinice grupe "Štit domovine" jučer povukle iz jugozapadnih i istočnih područja grada Dhubab, kao i područja "Ras al-Ara" u zapadnoj provinciji Lahj, te krenule prema "Khur Umayri" i gradu Adenu. Ovo povlačenje dogodilo se nekoliko sati nakon što su se druge jedinice grupe "Al-Amaliqah" povukle s nekoliko položaja u području Ras al-Ara.

Ova povlačenja dogodila su se nakon što su jemenske oružane snage izvele niz napada na položaje ovih grupa u području "Saqiya" koje se nalazi u području Ras al-Ara. Napadi su uzrokovali velike žrtve i gubitak opreme. Ovi događaji su se dogodili i nakon vojnih operacija jemenskih oružanih snaga na istoku Dhubaba sredinom ove sedmice.

Raketni napadi na snage povezane sa Saudijskom Arabijom, ubistvo komandanta

Jemenske oružane snage su pojačale napade na grupu "Štit domovine", koja se povukla u područja "Al-Mudaraba".

Prema riječima brigadnog generala Yahye Sareeja, glasnogovornika jemenskih oružanih snaga, prije dva dana, okupljanje snaga povezanih sa Saudijskom Arabijom u područjima Ras al-Aara i Al-Mudaraba ciljano je s tri balističke rakete. Prema njegovim riječima, ovaj napad je rezultirao ubistvom velikog broja komandanta i snaga ovih grupa.

Prema informacijama iz terenskih izvora, ova operacija je ciljala petu brigadu grupe "Štit domovine". Brigada se pripremala za napad na područja unutar područja "Al-Sabiha". Područje koje su prethodno kontrolirale jemenske oružane snage.

Nakon ovog napada, komandant brigade "Mansour Al-Turki", zajedno s nekoliko svojih pratilaca i sinom, je povrijeđen. S druge strane, načelnik štaba brigade, Wadi al-Baha, i njen operativni oficir, Mohammed Abdu Hajief al-Mashwali, ubijeni su zajedno s nekoliko oficira.

Brigadni general Yahya Saree također je sinoć objavio da je meta napada bilo sjedište Operativne komande zapadne obale u palači "Maashiq" u Adenu, kojim upravljaju saudijski oficiri. Prema njegovim riječima, meta su bila i skladišta oružja povezana s ovim centrom.

Pokušaj Saudijske Arabije da reorganizuje snage i nastavi napredovanje

Uprkos ovom razvoju događaja, u južnim provincijama Jemena postoje spekulacije o saudijskoj odluci da reorganizuje snage povezane s njom i ponovo intenzivira operacije duž moreuza Bab el-Mandeb.

Izvori u Sani su ranije objavili da su ove grupe pretrpjele više od 400 smrtnih slučajeva i stotine povreda dok su pokušavale napredovati na otvorenom području južno od moreuza Bab el-Mandeb.

Prema ovim izvorima, u prvim danima saudijskog plana, spomenute snage su uspjele doći do periferije vojnog aerodroma Dhubab i preuzeti kontrolu nad njegovim zapadnim dijelom na nekoliko sati. Međutim, jemenske oružane snage su brzo pokrenule kontraoperaciju, tokom koje su koristile oklopna vozila s oznakama "Brigada Al-Amaliqa", vozila koja su prethodno zarobljena u regiji Mokha.

Kao rezultat ove operacije, jemenske oružane snage su ponovo preuzele kontrolu nad aerodromom Dhubab, osigurale sva područja koja vode do tjesnaca Bab al-Mandab i implementirale potrebne vojne mjere za zaštitu ostrva Mayon. Ove mjere su onemogućile napredovanje grupa povezanih sa Saudijskom Arabijom.

Međusobne optužbe između "Al-Amalqa" i "Domovinski štit"

Nakon neuspjeha operacije, razlike između grupa povezanih sa Saudijskom Arabijom su se također pojačale.

Grupa "Brigade Al-Amalqa" u regiji Sabiha, koja je prethodno bila povezana sa emiratskim grupama, a zatim proglasila lojalnost Saudijskoj Arabiji, optužila je Rijad da joj nije pružio nikakvu zračnu podršku tokom sukoba sa jemenskim oružanim snagama.

Nasuprot tome, grupa "Domovinski štit", povezana sa Saudijskom Arabijom, optužila je "Al-Amalqa" za dosluh sa jemenskim oružanim snagama i tvrdila da je grupa dozvolila jemenskim oružanim snagama da dominiraju strateškim uzvisinama. Uzvisinama koje dominiraju rutama snabdijevanja do zapadne obale.

Ove međusobne optužbe, zajedno sa povlačenjem snaga i velikim žrtvama na terenu, ukazuju na sve veće podjele i neslaganja među grupama na frontu povezanom sa Saudijskom Arabijom u južnom Jemenu.