Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) preko Al-Mayadeena, američki demonstranti su više puta prekidali govor američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom predizbornog skupa u državi Teksas; tim povodom, lokalni mediji su izvijestili da je oko 10 ljudi izbačeno sa mjesta održavanja sastanka.

Sinoć je grupa demonstranata više puta prekinula govor Donalda Trumpa u Teksasu. Trump je demonstrante nazvao "plaćenicima"; okupljeni, koji su također podržavali Donalda Trumpa i Republikansku stranku, skandirali su slogane podrške Sjedinjenim Američkim Državama.

Snimci pokazuju kako se jedan demonstrant snima dok ga izvode sa skupa, usred zvižduka okupljenih. Druga osoba je viđena u majici sa sloganom "Spasimo Kubu", zemlju pod oštrim američkim sankcijama.

Srednjoročni izbori i pritisci na troškove života

Uoči srednjoročnih izbora zakazanih za novembar, Trump je povećao broj predizbornih skupova kako bi mobilizirao svoje pristalice, uprkos brojnim anketama koje pokazuju da izgledi Republikanske stranke nisu baš obećavajući.

Republikanska stranka se suočava s mogućnošću gubitka većine u oba doma Kongresa, što bi moglo izložiti Trumpa novom opozivu od strane zakonodavnog tijela, tijela zaduženog za nadzor predsjednikovih ovlasti i njihovo ograničavanje u američkoj vladi.

U međuvremenu, troškovi života postali su ključni faktor u izbornoj kampanji. Ovo se dešava dok nagli porast cijena goriva uzrokovan ratom na "Bliskom istoku" i američkom agresijom protiv Irana, kako se izvještava, uzrokuje nered u egzistenciji američkog naroda. S druge strane, zatvaranje Hormuškog moreuza od strane Teherana dovelo je do naglog skoka cijena nafte i plina.