Francuski ambasador pozvan u Ministarstvo vanjskih poslova

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon nasilnog odgovora francuske vlade na proteste učeničkih sindikata i teških i raširenih kršenja ljudskih prava, Pierre Couchard, francuski ambasador u Teheranu, pozvan je danas poslijepodne u Ministarstvo vanjskih poslova od strane Hamida Ahmadija, šefa Generalne direkcije za ljudska prava.

Hamid Ahmadi, šef Direktorata za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova, podsjetio je na obaveze francuske vlade u pogledu ljudskih prava u skladu s relevantnim međunarodnim ugovorima i dokumentima te pozvao na poštivanje temeljnih ljudskih prava i sloboda, posebno prava na mirno okupljanje francuskog naroda.

Ahmadi je izrazio duboku zabrinutost zbog nasilnog postupanja francuskih sigurnosnih snaga prema mirnim okupljanjima, što je rezultiralo povredama i invaliditetom brojnih demonstranata, uključujući sljepoću nekih od njih, te hapšenjem više od 5.000 ljudi. Naglasio je da upotreba takvog nivoa nasilja protiv demonstranata na mirnim okupljanjima ni na koji način nije opravdana.

Pozivajući se na izvještaje i objavljene slike o ulasku sigurnosnih snaga i naoružane policije u učionice i premlaćivanju učenika i nastavnika, pozvao je na uspostavljanje nezavisnog mehanizma za rješavanje teških kršenja ljudskih prava i praćenje brojnih izvještaja o prekomjernoj upotrebi sile i kršenju privatnosti škola od strane policije te zemlje.

Oslanjajući se na legitimne zahtjeve demonstranata za osnovno pravo na obrazovanje i pravičan i nediskriminirajući obrazovni sistem u Francuskoj, šef Direktorata za ljudska prava Ministarstva vanjskih poslova pozvao je vladu ove zemlje da poštuje legitimna i zakonska prava francuskih građana, posebno nove generacije, te da procesuira počinitelje teških kršenja ljudskih prava.