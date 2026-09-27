Poštivanje američkih sankcija protiv Irana daleko je od volje naroda i autoriteta Iraka

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Ured ajatollaha Seyyeda Mohammada Taqija Modarresija, jednog od iračkih vjerskih autoriteta, u subotu je u izjavi kritizirao neke odluke i postupke iračke vlade koji su, prema njegovom mišljenju, doneseni daleko od volje naroda i vlasti, posebno u oblasti poštivanja sankcija nametnutih Iranu.

U ovoj izjavi, ured ajatollaha Modarresija osudio je "stvaranje ograničenja kretanja hodočasnika na sveta mjesta u Iraku i zatvaranje zračnog prostora ili prelaza za hodočasnike".

U izjavi se nastavlja naglašavanjem: "Ono što se očekuje od iračkih vlasti je da umjesto stvaranja ograničenja za hodočasnike, olakšaju njihov ulazak preko raznih prelaza."

Ured ajatollaha Modarresija također je pohvalio duboku bratsku saradnju i solidarnost između naroda Iraka i Irana.

Jučer je ured iračkog premijera Alija al-Zaidija najavio početak direktnih razgovora s Washingtonom o izuzeću nekih aerodroma od mjera američkog Ministarstva finansija.

Cilj ovih razgovora je, kako je objavljeno, nastavak letova u humanitarne, medicinske i obrazovne svrhe.

S druge strane, brojne zvanične institucije i iračke grupe osudile su zatvaranje aerodroma u zemlji za iranske letove i pozvale vladu da poništi ovu odluku i ne preda se američkim diktatima.

Ovi događaji dolaze nakon što je nekoliko vlada u regiji i širom svijeta objavilo da se pridržava novih američkih sankcija protiv iranskih letova.

Dana 8. septembra, Ministarstvo finansija SAD-a uvelo je sankcije 27 iranskih aviokompanija, što je dio kampanje zemlje za izolaciju iranske avio-industrije od finansijskog i globalnog sistema.