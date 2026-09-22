Suprotstavit ćemo se mogućem američkom napadu na planinu Kuhe-Kolang

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), glasnogovornik Korpusa garde islamske revolucije (IRGC) je o besmislicama američkih zvaničnika o prijetnji napada na planinu Kuhe-Kolang i uništavanja infrastrukture rekao: Trump je navikao stalno prijetiti i zaboravlja da je i prije prijetio, ali ih nije mogao provesti u djelo, a sada ponovo iznosi nove prijetnje.

Sardar Mohebbi je dodao: U ovom konkretnom slučaju, ako Amerika želi napasti bilo koju tačku u Iranu, ne samo planinu Kuhe-Kolang ili samo mjesto kojem je prijetila, bit ćemo spremni suočiti se s američkim napadom, a iskustva koja je Amerika prethodno stekla iz naše konfrontacije i zapravo spriječila Ameriku da postigne svoje ciljeve, ponovit će se za Ameriku ponovo.

Nastavio je: Savjetujem vođama i vladajućoj vlasti Amerike da ne ponavljaju slučajeve koje su prethodno iskusili i u tom iskustvu nisu uspjeli; jer je greška testirati provjereno i testirano, i ko god je nešto jednom iskusio i želi to ponovo iskusiti, požalit će.

Sardar Mohebbi je primijetio: Spremni smo uništiti tu iluziju u svim područjima gdje je Amerika zavedena da može postići svoje ciljeve ciljajući te tačke i regije, te pokazati Americi stvarnost naše moći na terenu.

Sardar Mohebbi je zaključio naglašavajući: Spremni smo za svaki plan neprijatelja, i na bilo kojem polju gdje neprijatelj želi poduzeti akciju, definitivno ćemo dati razoran odgovor neprijatelju.