Pentagon priznaje ozbiljnu nestašicu američkih zaliha municije nakon rata protiv Irana

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novi izvještaj generalnog inspektora Ministarstva odbrane SAD-a pokazuje da je rat zemlje protiv Irana, pored toga što je nametnuo velike finansijske i vojne troškove, opteretio američke strateške rezerve municije i otkrio slabosti u sposobnosti američke odbrambene industrije da brzo zamijeni potrošenu municiju.

Prema izvještaju, koji je u ponedjeljak predstavljen američkom Kongresu, teroristička operacija poznata kao "Operacija Epic Fury" koštala je oko 33,4 milijarde dolara između 28. februara i 30. juna 2026. godine, od čega se 22,3 milijarde dolara odnosilo samo na potrošenu municiju. Naravno, mnoge brojke, poput iznosa štete na američkim bazama u regiji, nisu uključene u ovaj broj; brojka koja je navedena suprotno od brojke koju su objavili stručnjaci, a američki vojni stručnjaci vjeruju da je trošak bio veći od ove brojke.

Generalni inspektor Pentagona izjavio je da je količina municije potrošene u ovoj operaciji dovela do "strateškog deficita u rezervama" i istovremeno otkrila uska grla u američkoj industrijskoj bazi za obnavljanje municije. Ovaj dio izvještaja je važan jer se ne radi samo o iscrpljivanju dijela postojećih rezervi; radi se i o sposobnosti američke odbrambene industrije da brzo obnovi te rezerve.

Razlika između Trumpove tvrdnje i izvještaja Pentagona

Objava ovog izvještaja dolazi u vrijeme kada je američki predsjednik Donald Trump više puta odbacio zabrinutost zbog smanjenja zaliha oružja u zemlji. Trump je nedavno tvrdio da SAD imaju "praktično neograničenu municiju"!

U ponedjeljak je Trump još jednom na svojoj društvenoj mreži tvrdio da SAD proizvode više "premium i elitnog oružja" nego u bilo kojem drugom trenutku u svojoj historiji; ali službeni izvještaj nadzornog tijela Ministarstva odbrane SAD-a pokazuje da povećana proizvodnja ne znači nužno da je moguće brzo kompenzirati opsežnu potrošnju municije u ratu iscrpljivanja.

Pritisak na rakete dugog dometa i odbrambene sisteme

Izvještaj također dolazi usred izvještaja o pritisku na američke zalihe vođenih raketa dugog dometa i presretača.

Prema prethodnom izvještaju CNN-a, nedostatak raketa dugog dometa i presretača utjecao je na američku strategiju u ratu s Iranom. U tom kontekstu, zalihe presretača THAAD sistema također su se suočile s naglim padom, a prema izvještaju, američka vojska je iskoristila gotovo 80 posto ovih presretača.

Prema izvještaju generalnog inspektora, rat nije samo utjecao na američke zalihe municije, već je i prouzrokovao štetu vojnoj floti zemlje.

Lista objavljenih šteta uključuje:

Uništena su 4 borbena aviona F-15;

Oštećen je jedan F-35;

Oštećeno je sedam tankera KC-135;

i izgubljeno je do 30 dronova MQ-9 Reaper.

Ukupna šteta, zajedno s troškovima operacije od 33,4 milijarde dolara, oslikava visoku cijenu nastavka rata za Washington.