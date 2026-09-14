Pentagon optužen za stvaranje lažne naracije o ratu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), emitovanje intervjua s jednim od dva pilota američkog borbenog aviona F-15 koji je bio meta napada iznad Irana prošlog proljeća i spašen nakon onoga što se naziva velikom vojnom operacijom suočilo se s kritikama zbog napora Pentagona i CBS-a da rekonstruišu narativ o iranskom ratu.

CBS je u nedjelju emitirao intervju u svojoj emisiji "60 minuta", izvještaju iza kulisa spašavanja dva američka vojnika iz Irana.

Medijski izvještaji ukazuju na to da je ured ministra odbrane Petea Hegsetha insistirao da se oba člana posade pojave u emisiji, što je izazvalo zabrinutost među vojnim zvaničnicima zbog političke upotrebe operacije i potencijala za otkrivanje povjerljivih informacija.

Prema CNN-u, oba vojnika su u početku oklijevala da daju intervju, a jedan od njih se čak brinuo da će biti pritisnut ili da će mu biti naređeno da se pojavi u emisiji. Neki vojni zvaničnici su također upozorili da bi prepričavanje detalja operacije spašavanja, posebno dok su američke snage još uvijek u ratu s Iranom, moglo dovesti do nenamjernog otkrivanja povjerljivih informacija o vojnim taktikama, metodama i sposobnostima.

Uprkos ovim zabrinutostima, Hegsethovi politički pomoćnici su insistirali na intervjuu. Na kraju se Hegseth privatno sastao s dva člana posade i zamolio ih da sami odluče hoće li se pojaviti u emisiji. Jedan od njih se pojavio pred kamerama pod pseudonimom "Bravo", ali drugi pilot, koji je imao kodno ime "Alfa", odbio je.

Kritičari kažu da ovaj potez pokazuje da Pentagon pokušava iskoristiti operaciju spašavanja kako bi stvorio herojsku naraciju i poboljšao imidž Trumpove administracije u ratu koji se suočava sa sve većim nezadovoljstvom javnosti. Neki vojni zvaničnici su također zabrinuti da bi herojstvo američkih snaga moglo postati propagandno sredstvo za opravdanje postupaka administracije i prikazivanje uspjeha u ratu.

Prema CNN-u, izvještaji također ukazuju na to da je ministar rata bio direktno uključen u planiranje intervjua, uloga koja je, prema izvorima upoznatim sa situacijom, nadilazila uobičajeni nivo uključenosti ministra odbrane u produkciju televizijskog programa. Sam Hexath je čak dao intervju u emitovanoj verziji emisije "60 minuta".

S druge strane, CBS je također uložio velike napore da dobije intervju.

Glavni urednik CBS Newsa, Barry Weiss, dao je intervju s dvojicom vojnih lica kao glavni prioritet za mrežu i lično se konsultovao s Hexathom i drugim zvaničnicima Trumpove administracije kako bi osigurao njihovo odobrenje. Keith Sherman, dugogodišnji producent emisije "60 minuta", također je počeo kontaktirati američke vojne izvore dan nakon operacije spašavanja.

Ovi napori uslijedili su dok je CBS, nakon promjena u upravi, otpuštanja nekoliko novinara i producenata, te široko rasprostranjenih kritika budućnosti emisije "60 minuta", tražio ekskluzivni, visokoprofilni izvještaj za novu sezonu programa.

Prema priči emitiranoj u intervjuu, jedan od članova posade borbenog aviona pronađen je u ranim satima obaranja, ali je drugi član bježao od iranskih snaga više od jednog dana. Tokom bijega iz područja, popeo se preko teškog terena i pokušao se sakriti na visini od oko 7.000 stopa, naoružan samo pištoljem, komunikacijskom opremom i odašiljačem za praćenje. Pentagon je na kraju tvrdio da su ga američke specijalne snage spasile uz zračnu podršku i bombardiranje područja; priču koju je Iran odbacio i nazvao pokrićem za neuspjeh druge operacije i gubitak američke vojne opreme, uključujući dva teretna aviona C-130, u ovoj operaciji.

Osvrćući se na kritike američkih medija o dokumentarcu, BBC je napisao: CBS se suočio s kritikama da ga je emitirao „na zahtjev ministra rata“ i da je u svojoj produkciji zauzeo „blag pristup“.

U izvještaju se dodaje: CNN i mediji poput Daily Beasta pisali su o ovome, a na društvenim mrežama poput X mnogi korisnici su reagirali na emitiranje ovog razgovora, nazivajući ga pokušajem Pentagona da „obnovi narativ o vrlo nepopularnom ratu“ Sjedinjenih Država s Iranom.

Neki analitičari smatraju da je emitiranje ovog intervjua više od vojnog i televizijskog izvještaja i vjeruju da bi ova akcija mogla biti dio pokušaja administracije Donalda Trumpa da upravlja javnim mnijenjem prije međuizbora za Kongres.

Rat u Iranu se nastavlja u situaciji u kojoj su njegovi ljudski, vojni i ekonomski troškovi postali jedna od ranjivih tačaka Trumpove administracije. Rastuće cijene goriva, zabrinutost zbog nastavka vojnih operacija i opadanje javne podrške ratu mogli bi oslabiti poziciju republikanaca u predstojećim izbornim utrkama. U takvom okruženju, predstavljanje uspješne spasilačke operacije i isticanje hrabrosti američkih snaga pružaju priliku da se fokus javnog mnjenja prebaci s posljedica rata na "herojstvo" i "operativni uspjeh".

Izvještaji o Hegsethovom uredu koji vrši pritisak na dva člana posade borbenog aviona da učestvuju u intervjuima podstakli su sumnje da je Pentagon nastojao stvoriti koordiniranu, propagandom vođenu narativu o ratu.