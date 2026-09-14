Eksplozija na brdu Ali al-Taher stvorila je valove ekvivalentne zemljotresu magnitude 4,2 stepena

Prema novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), direktorica Nacionalnog centra za geofiziku povezanog s Nacionalnim vijećem za naučna istraživanja u Libanu rekla je da posljedice izraelskih eksplozija u južnom Libanu i da li bi ove eksplozije mogle izazvati podrhtavanje tla ili zemljotrese u budućnosti zahtijevaju više vremena i naučnih studija.

Marlene Al-Barraks je u intervjuu za novinare rekla da je centar zabilježio valove uzrokovane eksplozijama koji se mogu uporediti sa zemljotresom magnitude 4,2 stepena.

Dodala je da je eksplozija na brdu Tahrir bila najveća zabilježena, a slijedi je eksplozija u Shaqifu.

Al-Barraks je objasnila da velike eksplozije mogu stvoriti dodatni pritisak unutar Zemlje, dodajući već postojeće pritiske na rasjede. Međutim, u trenutnoj situaciji nije moguće utvrditi količinu ovog pritiska niti sa sigurnošću reći hoće li biti dovoljan da izazove pukotine u stijenama ili izazove podrhtavanje tla i zemljotrese.

Direktorica Nacionalnog geofizičkog centra Libana naglasila je da utvrđivanje posljedica ovih eksplozija zahtijeva pažljivo i naučno praćenje prirodne seizmičke aktivnosti nakon njihovog događaja.

Dodala je da ako se nakon ovih eksplozija uoči abnormalna promjena seizmičke aktivnosti, to bi mogao biti zabrinjavajući znak koji zahtijeva daljnje naučno praćenje i istragu.