Američki senator: Trump je zapalio američku vladu i sada krivi samu vladu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - američka demokratska senatorica Elizabeth Warren, oštro kritikujući Donaldov Trumpov učinak, optužila je predsjednika zemlje za raspad strukture američke vlade.

U poruci objavljenoj na njenom ličnom računu na društvenoj mreži X, Warren je napisala: "Trump ruši vladu, a zatim pokazuje na njene ruševine i kaže: Pogledajte, vlada ne funkcioniše."

Demokratska senatorica je nastavila upoređivati ​​Trumpov pristup sa "spaljivanjem kuće, a zatim okrivljavanjem same kuće", dodajući: "Ne možemo dozvoliti da se izvuče s ovim."

Warrenine komentare je dala u vrijeme kada je žestoka kritičarka politike Trumpove administracije i više puta je kritikovala ekonomsku politiku i učinak republikanske administracije posljednjih mjeseci.

Warren je ranije kritikovala Trumpovu ekonomsku politiku, protiveći se povećanju tarifa i upozoravajući na posljedice politike američke vlade na troškove života građana u ovoj zemlji.

Demokratska senatorica je također bila kritičarka Trumpove vanjske politike, uključujući pristup njegove administracije ratu i dešavanjima u zapadnoazijskoj regiji.