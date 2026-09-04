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Iranske rakete pogodile hotel u kojem su smješteni američki oficiri u Jordanu

4 septembar 2026 - 15:27
News ID: 1861275
Iranske rakete pogodile hotel u kojem su smješteni američki oficiri u Jordanu

ABNA24: Cionistički medij Israel National News, pozivajući se na lokalne jordanske izvještaje, izvijestio je da su iranske rakete pogodile hotel u toj zemlji u kojem je boravio određeni broj američkih vojnih oficira; napadi su izvedeni kao odgovor na agresiju američke vojske, a lokalni izvori su izvijestili da su ranjeni prebačeni iz ciljanih baza.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički medij Israel National News (Arutz Sheva) izvijestio je, pozivajući se na lokalne jordanske izvještaje, da su iranske rakete ispaljene na zemlju u utorak navečer pogodile hotel u kojem su boravili američki vojni oficiri.

U utorak navečer, oružane snage Islamske Republike Iran pokrenule su niz raketnih i dronskih napada na svoje baze u Jordanu kao odgovor na agresivne napade američke vojske.

Nakon iranskih kaznenih napada, jordanska vojska je u saopštenju tvrdila da su „sistemi protivvazdušne odbrane presreli 13 balističkih raketa, od kojih je 10 presretnuto i uništeno, a tri su pale u udaljena područja“. Jordanska vojska je nastavila svoje tvrdnje dodajući da napad nije prouzrokovao nikakvu štetu niti žrtve.

Dok su izraelski mediji izvještavali da su područja u blizini američkih baza u Jordanu bila izložena opsežnim aktivnostima spasilačkih helikoptera i kola hitne pomoći, lokalni izvori su također objavili slike ranjenika koji se prevoze do ciljanih američkih baza.

Satelitski snimci su također zabilježili iranske rakete koje pogađaju zračnu bazu Princ Hasan u Jordanu, što ukazuje na visoku preciznost napada i uspjeh iranske kaznene operacije.

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