Iranske rakete pogodile hotel u kojem su smješteni američki oficiri u Jordanu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), cionistički medij Israel National News (Arutz Sheva) izvijestio je, pozivajući se na lokalne jordanske izvještaje, da su iranske rakete ispaljene na zemlju u utorak navečer pogodile hotel u kojem su boravili američki vojni oficiri.

U utorak navečer, oružane snage Islamske Republike Iran pokrenule su niz raketnih i dronskih napada na svoje baze u Jordanu kao odgovor na agresivne napade američke vojske.

Nakon iranskih kaznenih napada, jordanska vojska je u saopštenju tvrdila da su „sistemi protivvazdušne odbrane presreli 13 balističkih raketa, od kojih je 10 presretnuto i uništeno, a tri su pale u udaljena područja“. Jordanska vojska je nastavila svoje tvrdnje dodajući da napad nije prouzrokovao nikakvu štetu niti žrtve.

Dok su izraelski mediji izvještavali da su područja u blizini američkih baza u Jordanu bila izložena opsežnim aktivnostima spasilačkih helikoptera i kola hitne pomoći, lokalni izvori su također objavili slike ranjenika koji se prevoze do ciljanih američkih baza.

Satelitski snimci su također zabilježili iranske rakete koje pogađaju zračnu bazu Princ Hasan u Jordanu, što ukazuje na visoku preciznost napada i uspjeh iranske kaznene operacije.