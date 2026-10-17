Historijske slike stoljeća promjena u razvoja u Kudsu i životu Palestina

ABNA24: Serija „Sjećanje na Jerusalem“ predstavlja vizualnu naraciju o arhitektonskoj historiji, društvenom životu i političkom razvoju grada od kraja 19. stoljeća do danas. Prikupljanjem historijskih fotografija tokom godina istraživanja, jordanski historičar Muhammad Hashem Ghosheh dokumentirao je aspekte palestinskog života i transformacije Jerusalema tokom osmanskog perioda, britanske vladavine nad Palestinom i nakon izraelske okupacije istočnog Jerusalema.

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