Venecuela: Puštanje zmajeva u znak solidarnosti s palestinskom djecom + fotografije

ABNA24: Povodom Međunarodnog dana akcije podrške Palestini, ljudi u glavnom gradu Venecuele, Caracasu, i gradu La Guairi, pravili su i puštali zmajeve u bojama palestinske zastave, pozivajući na trenutni prekid vatre, prekid napada i kraj patnje djece u Pojasu Gaze.

Prema izvještaju novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA) iz Caracasa, nebo Venecuele krajem prošle sedmice bilo je scena solidarnosti s palestinskim narodom; djeca i odrasli su puštali zmajeve u bojama palestinske zastave, izražavajući svoju podršku narodu Gaze i potrebu da se okonča patnja palestinske djece.

Događaj je održan u subotu, 8. oktobra, na glavnom trgu okruga Bellas Artes u Caracasu. Učesnici događaja su pravili zmajeve u zelenoj, crnoj, bijeloj i crvenoj boji, prikazujući simbol palestinske zastave na nebu glavnog grada Venecuele, te pozvali na trenutni prekid vatre i prekid patnje civila u Pojasu Gaze.

Nastavljajući ovaj program i u završnoj fazi globalne kampanje solidarnosti s Palestinom, u nedjelju, 9. oktobra, pokret je stigao do obalne države La Guaira. Učesnici u ovom području su također puštali svoje zmajeve iznad Karipskog mora i naglasili solidarnost između dvije nacije prikazujući zastave Venecuele i Palestine jednu pored druge.

Organizatori i učesnici događaja smatrali su let zmajeva simbolom slobode i težnji palestinske djece; djece koja su se suočila s raširenom patnjom, nesigurnošću i deprivacijom nakon napada i uništenja Gaze. Pokret je također bio simboličan protest protiv nastavka napada i naglasak na potrebi podrške palestinskoj djeci i civilima.

Program je završen naglaskom na solidarnost venecuelanskog naroda s Palestinom; simboličan pokret u kojem su šareni zmajevi letjeli nebom Caracasa i iznad Karipskog mora, noseći poruku podrške palestinskoj djeci i zahtjev za mir i slobodu za narod ove zemlje.