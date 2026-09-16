Protestni skup stanovnika okupiranih i oštećenih područja južnog Libana u Bejrutu

ABNA24: Velika masa stanovnika južnog Libana okupila se ispred sjedišta Vrhovnog islamskog vijeća šiita u južnim predgrađima Bejruta kako bi protestovali zbog nastavka napada i okupacije cionističkog režima u ovim područjima.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Stanovnici južnog Libana okupili su se ispred sjedišta Vrhovnog islamskog vijeća šiita u južnim predgrađima Bejruta u utorak navečer, 15. septembra 2026. godine, kako bi protestovali zbog situacije u okupiranim i oštećenim selima na jugu zemlje.

Učesnici ovog skupa osudili su uništavanje sela južnog Libana, uništavanje historijskog i kulturnog naslijeđa ovih područja i ono što su nazvali šutnjom međunarodne zajednice prema ovim akcijama.

Skupu su prisustvovali šejh Ali Al-Khatib, potpredsjednik Vrhovnog islamskog vijeća libanonskih šiita, brojni naučnici, članovi parlamenta, nacionalne ličnosti, politički i društveni aktivisti, gradonačelnici i zvaničnici iz južnih regija.

Prisutni su također protestovali zbog kontinuiranog prisustva snaga cionističkog režima u dijelovima libanonske teritorije i pozvali domaće i međunarodne institucije na ozbiljniju pažnju prema situaciji u južnim selima i pravima stanovnika ovih područja.