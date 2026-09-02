Foto izvještaj/ Prva nagrada Islamske Republike Iran za kulturnu i javnu diplomatiju

ABNA24: Prva dodjela nagrade Islamske Republike Iran za kulturnu i javnu diplomatiju održana je jutros pod sloganom "Slika Irana u svijetu". Ceremoniji su prisustvovali dr. Aref, prvi potpredsjednik, Hossein Simaei Sarraf, ministar nauke, istraživanja i tehnologije, Seyyed Abbas Salehi, ministar kulture i islamskog vodstva, Zahra Behrouzazar, potpredsjednica za žene i porodična pitanja, i Esmail Baghaei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova, zajedno s grupom stranih gostiju.

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