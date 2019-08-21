Neprijatelj ne može ništa; narednih 40 godina sigurno će biti bolje

ABNA: Lider Islamske revolucije je također, ukazavši na napredovanja i porast sposobnosti IR Iran u političkoj, odbrambenoj i ekonomskoj sferi, istakao: Narednih 40 godina za IR Iran sigurno će biti bolje od prvih 40 godina, dok će za neprijatelja Irana biti gore.

Lider Islamske revolucije je u drugom dijelu svog govora, izrazivši nezadovoljstvo zbog situacije u kojoj se nalaze muslimani Kašmira, istakao: Mi imamo dobre odnose s Vladom Indije, ali od nje očekujemo da provodi poštenu politiku prema čistom narodu Kašmira, te da se ne provodi sila nad muslimanima te regije. Ajetollah Hamenei je sadašnju situaciju u Kašmiru i nesporazume između Indije i Pakistana na tom polju opisao kao rezultat djelovanja Engleske prilikom napuštanja Indijskog potkontinenta, te je dodao: Englezi, s ciljem kontinuiranih sukoba u Kašmiru, namjerno su ostavili ovu ranu tom području.

......

300