Ajetollah Hamenei: Amerika najveći prekršitelj ljudskih prava

(Ahlul Bejt Novinska Agencija) - Lider Islamske revolucije Irana imenovao je SAD najvećim prekršiteljem ljudskih prava u svijetu. Ajetollah ul uzma sejid Ali Hamenei je danas istovremeno sa navršavanjem 36-e godišnjice historijskog ustanka 9. januara 1978. godine prilikom susreta sa hiljadama građana iz različitog sloja društva u Komu osvrnuvši se na zlonamjerne izjave političkih i medijskih krugova u SAD-u protiv islamskog sistema i naroda Irana, poput njihovih tvrdnji o pitanju ljudskih prava, je naglasio: “Svako ima pravo da govori o ljudskim pravima dok Amerikanci nemaju pravo govoriti o tome, jer američka vlada je najveći prekršitelj ljudskih prava u svijetu“. Govoreći o konstantnoj podršci koju pružaju SAD-e zločinačkom cionističkom režimu protiv nedužnog palestinskog naroda, posebno stanovnika Gaze i ometanja dostavljanja humanitarne pomoći tom blokiranom regionu, ajetollah Hamenei, je naveo: „Svi zločini i kršenja ljudskih prava u svijetu dolaze od SAD-a“. Osvrnuvši se na predizborna obećanja američkog predsjednika, poput zatvaranja Gvantanama, koja nisu ni nakon pet godina sprovedena u djelo, lider Islamske revolucije, je naveo: “Napadi bespilotnim letjelicama na stanovnike Pakistana i Afganistana i hiljade drugih neotkrivenih i neobjavljenih američkih zločina u svijetu ukazuju na istinsko lice SAD-a u kršenju ljudskih prava“. „Iran, poput drugih svjetskih zemalja, traži od američke vlade da ponudi adekvatan odgovor javnom mnijenju zbog kršenja osnovnih ljudskih prava“, kazao je lider Islamske revolucije. Lider Islamske revolucije ajetullah ul uzma sejid Ali Hamenei kazao je da nuklearni pregovori između Irana i šest svjetskih sila otkrivaju mržnju američke vlade prema Islamskoj Republici Iran. „Jedna od blagodati pregovora bila je da je animozitet američkih zvaničnika prema Iranu, Irancima, islamu i muslimanima otkriven pred svima,“ rekao je ajetollah Hamenei na sastanku kojem je prisustvovalo na hiljade ljudi u gradu Komu. Odbijajući ideju da je Iran bio prisiljen da uđe u pregovore pod pritiskom sankcija, ajetullah Hamenei je dodao: „Ranije smo objavili da će Islamska Republika Iran, o određenim pitanjima koja služe kao smicalice, pregovarati sa ovim đavolom u cilju suzbijanja njenog zla i rješavanja pitanja“. Ajetollah Hamenei je zatražio da se uzme pouka iz proteklog iskustva i da se danas niko ne treba zanositi i fantazirati da su neprijatelji Islamske revolucije odustali od svog neprijateljstva, jer moguće je da se svaki neprijatelj povuče i ne bi trebalo ozbiljno uzimati osmijeh neprijatelja koji je zavaravajući. U nastavku izlaganja lider Islamske revolucije se osvrnuo na historijski narodni ustanak 9. januara 1978. godine koji je podignut u najtežim uvjetima, vođen imanom i vjerskim ubjeđenjam, a zatim je zaključio: „Najvažnija pouka ovog događaja je prevazilaženje problema uz pomoć vjere protiv neprijatelja i nezaboravljanje neprijateljstva, oslanjanjem na unutrašnje potencijale i incijative neovisno izvana“.