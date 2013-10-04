Likvidiran selefijski muftija i 21 pobunjenik u Lazakiji

(Ahlul Bejt Novinska Agencija) - U operacijama sirijske vojske u gradu Lazakije likvidiran je 21 terorista i jedan selefijski muftija.Novinska agencija Fars objavila je da je sirijska vojska u operacijama ubila 21 pripadnika terorističkih grupacija i jednog muftiju pod imenom "Abu Omar Al Neiman". Teroristi su likvidirani u naselju Han Al Džuz u okolini grada Lazakije na zapadu Sirije. U pomenutim operacijama ranjeno je 19 terorista dok se većina nalazi u životnoj opasnosti. Istovremeno jedinice sirijske vojske su u akciji u Han Al Džuzu uništili 3 oklopna vozila terorističkih grupacija.