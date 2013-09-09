Russia Today: Sirijski pobunjenici prijete hemijskim napadom na Izrael

(Ahlul Bejt Novinska Agencija) - Sirijski pobunjenici pripremaju plan da napadnu hemijskim oružjem Izrael sa teritorija koje su pod kontrolom sirijske vlade, objavila je tv mreža Russia Today, pozivajući se na neimenovane izvore.Pozivajući se na više neimenovanih izvora, Russia Today navodi da će to biti velika provokacija.Ovo je objavljeno u vrijeme kada je ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov predložio da Sirija stavi hemijsko oružje pod međunarodnu kontrolu.Moskva je takođe apelovala na sirijske vlasti da pristupe Organizaciji za zabranu hemijskog oružja. Ta ponuda je iznijeta sirijskom ministru vanjskih poslova Velidu Mualemu, koji se u Moskvi sastao sa Lavrovom. Sirijsko Ministarstvo spoljnih poslova je pozdravilo tu inicijativu Moskve. Ban Ki Mun, Dejvid Kameron, Angela Merkel i Fransoa Oland pozdravili su rusku incijativu da se sirijsko hemijsko oružje nađe pod kontrolom inspektora UN-a zatraživši njeno sprovođenje.