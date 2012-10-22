Cionisti imaju najviše koristi od terorističkog napada u Bejrutu

(Ahlul Bejt Novinska Agencija) - Ministar unutrašnjih poslova Libana na sastanku sa iranskim ambasadorm u toj zemlji, osvrćući se na posljednji teroristički napad u Bejrutu je rekao: "Cionisti će se najviše okoristiti o smrt Vesama el Hasana."Novinska agencija Irna prenosi da je Gazanfar Ruknabadi, iranski ambasador u Libanu održao sastanak sa Mervanom Šerbelom, ministrom unutrašnjih poslova Libana, te izrazio sućut libanskom narodu povodom smrti nekoliko osoba u terorističkom napadu u Libanu, među kojima je bio i šef obavještajne službe Libana, Vesam el Hasan.Ruknabadi je rekao da je glavni krivac za teroristički napad u Bejrutu cionistički režim, jer njima ne ide u korist otkrivanje špijunskih grupa koje rade za njih u Libanu, svjesni su da je Vesam el Hasan mnogo pridonio u otkrivanju istih.Libanski mediji prenose da se stanje u Bejrutu polahko stabilizuje, međutim u pojedinim dijelovima zemlje pogotovo u Tripoliju, nemiri se nastavljaju, u današnjim sukobima 10 osoba je poginulo, te više od 60 povrijeđeno. Sigurnosne snage Libana ulažu velike napore da uspostave mir u Tripoliju, te su nekoliko osoba lišili slobode.