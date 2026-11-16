Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - Bahreinski pravosudni sistem je prije nekoliko sati izrekao dugogodišnje zatvorske kazne protiv 70 istaknutih bahreinskih vjerskih lica u izmišljenom slučaju. Sud je osudio 67 od ovih svećenika na doživotni zatvor, a 3 druga na 15 godina zatvora. Vrijedi napomenuti da su ajatollah šejh Isa Kasim, šiitski vjerski autoritet i vođa bahreinske revolucije, kao i šejh Husein Al-Dihi, zamjenik generalnog sekretara stranke Al-Vefak, najveće opozicione stranke porodice Ale Khalifa, osuđeni na doživotni zatvor.

Vrijedi napomenuti da je ročište za izricanje presude trebalo biti održano u nedjelju sljedeće sedmice, ali nakon napada iranskih oružanih snaga sinoć na američke baze u Bahreinu u regiji Riffa, bahreinski sud je sinoć, izvan radnog vremena, kao rok advokatima vjerskih lica, objavio da će se ovo ročište održati jutros.

Šejh Abdullah Al-Saleh, zamjenik Islamskog akcionog društva Bahreina, osudio je djelovanje režima Al Khalifa, izricanjem okrutnih i nezakonitih kazni i doživotnog zatvora protiv šiitskih učenjaka, predvođenih ajatollahom šejhom Isaom Qassimom, u izjavi:

U ime Allaha, Najmilostivijeg, Najmilostivijeg

Od davnina, šiitski učenjaci su stajali u prvim redovima odbrane potlačenih i vjere i njihove zaštite. Njihova misija inspirisana je pobjedom istine i uzdizanjem Allahove riječi. Ovaj put nikada nije bio gladak i bezbrižan, jer su mnogi od njih platili visoku cijenu; neki su bili zatvoreni, neki su postali šehidi, a neki su bili prisiljeni napustiti svoju domovinu.

Šiitski učenjaci u Bahreinu, kao i drugi učenjaci, također su shvatili svoju vjersku i moralnu odgovornost. Nisu oklijevali i branili su vjeru i dostojanstvo svoje zajednice, vjerujući da je iznošenje istine i pridržavanje principa dužnost koju nijedna prijetnja, bez obzira koliko ozbiljna, ne može uništiti.

Presude izrečene danas protiv učenjaka otkrivaju pravo lice vlade i planove koji imaju za cilj iskorijeniti glavni stub [glavnu komponentu] zemlje i oštetiti njen identitet i postojanje.

Danas je izricanje doživotnih kazni postalo ponavljajuća pojava; dok vlada insistira na izricanju ovih kazni protiv opozicije i učenjaka, a ove akcije se provode usred otvorene i eksplicitne podrške i ohrabrenja Sjedinjenih Američkih Država.

Umjesto da se poštuju učenjaci zemlje i da se cijeni njihova vjerska i društvena uloga, vlasti ih tretiraju zatvorom i mučenjem.

Zahtijevamo trenutno i bezuvjetno oslobađanje svih zatvorenika, posebno učenjaka, a također zahtijevamo prekid njihovog ciljanja i poštovanje njihovih prava i dostojanstva.