Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), objavljivanje vijesti o intenzivnoj svađi i vikanju između Trumpa i Netanyahua zbog novog napada na Iran još jednom je skrenulo pažnju medija na moguće razlike između Washingtona i Tel Aviva. Prema ovoj naraciji, Netanyahu želi nastaviti rat protiv Irana, ali Trump insistira na nastavku pregovora i diplomatije; narativ koji je, naravno, Ured izraelskog premijera negirao.

Vijest o žestokoj svađi Trumpa i Netanyahua oko novog napada na Iran mogla bi biti više znak upozorenja na proračunatu političku i informacijsku igru ​​nego znak strateškog razdora.

Ovo nije prvi put da su očigledne razlike između Washingtona i Tel Aviva istaknute u medijima. Iskustvo vojne konfrontacije i prethodnih pregovora pokazalo je da demonstracija diplomatije i vojne prijetnje nisu nužno dva suprotstavljena puta; ponekad se mogu međusobno dopunjavati.

Sada se pretpostavlja da javno mnjenje vjeruje da Netanyahu žudi za ratom, a Trump pokušava da ga spriječi. Ali kakva je garancija da ova podjela uloga nije dio operacije obmane? Operacije u kojoj se Iranu pruža političko ili vojno iznenađenje.

Naravno, još uvijek nema dovoljno dokaza da se dokaže da je ovo neslaganje izmišljeno; baš kao što ni suština navodnog spora nije nezavisno potvrđena. Međutim, čak ni stvarno neslaganje oko vremena i metode napada ne znači neslaganje oko krajnjeg cilja.

Pravo pitanje nije da li su Trump i Netanyahu zaista vikali jedan na drugog; pitanje je kakav će utisak takva naracija stvoriti u glavama iranskih donosilaca odluka.

U takvoj situaciji, najopasnija greška za donosioce odluka u Teheranu je da svoju sigurnost zasnivaju na medijskim razlikama između dva saveznika. Bilo da se radi o pravoj borbi ili ratu riječima, medijska pompa ne smije postati pokriće za strateško iznenađenje.