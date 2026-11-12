Nedostatak povjerenja u SAD glavna prepreka za postizanje sporazuma

U intervjuu za Al Jazeeru, Mohammad Baqer Qalibaf, koji predvodi iranski pregovarački tim, izjavio je da Washington još uvijek nije dao zvaničan ili konkretan odgovor, čime je sljedeći korak prepušten američkoj strani.

Rekao je da se odgovor Teherana odnosi na legitimna prava iranskog naroda, koji je bio izložen agresiji, prijetnjama i zločinima od strane SAD-a i Izraela.

„Sada je red na SAD; oni moraju donijeti odluku i objaviti je“, rekao je, aludirajući na sedam uslova koje je Iran postavio kao preduslove za nastavak pregovora.

Qalibaf je naglasio da je Teheran i dalje spreman na postizanje sporazuma, pod uslovom da Washington ispoštuje svoje ranije obaveze i odustane od pretjeranih zahtjeva.

Kao glavnu prepreku za sporazum naveo je nedostatak povjerenja u Sjedinjene Države, ukazujući na historiju neprijateljstva Washingtona prema Iranu i učestalo neispunjavanje preuzetih obaveza.

„Glavna prepreka za sporazum je upravo taj nedostatak povjerenja“, rekao je Qalibaf, dodajući da SAD ne mogu očekivati ​​da će Teheran pristati na sve njihove zahtjeve.

Također je odbacio kritike iz SAD-a da su iranski zahtjevi „nerazumni“, ističući da se oni tiču ​​osnovnih prava, a ne traženja dodatnih ustupaka.

Qalibaf je naveo da zahtjevi Teherana uključuju okončanje američke pomorske blokade iranskih luka, prestanak miješanja u području Hormuškog moreuza, povlačenje dodatnih američkih snaga raspoređenih u regiji nakon rata, te ukidanje sankcija. Pomorsku blokadu opisao je kao „brutalan ratni čin prema međunarodnom pravu”, navodeći da je ona onemogućila dopremanje hrane, trgovinu i zdravstvene usluge, te poremetila živote ljudi.

„Ovo su minimalni uslovi koje smo postavili kako bismo, ukoliko budu ispunjeni, mogli nastaviti pregovore”, dodao je.

Okvir od sedam tačaka također uključuje okončanje rata protiv Irana i „fronta otpora”, kao i prekid vatre u Libanu te povlačenje izraelskih snaga s libanske teritorije, rekao je Qalibaf.

Izjavio je da Katar i Pakistan djeluju kao glavni posrednici između Teherana i Washingtona, dok Rusija, Kina i druge zemlje u regiji također nastoje približiti dvije strane.

Qalibaf je naveo da su američki zvaničnici tokom posjete Moskvi pristupili ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu i zatražili od njega da razgovara s Iranom kako bi se omogućili direktni pregovori. Teheran je nakon toga prenio svoj stav i zahtjeve Moskvi, dodao je.